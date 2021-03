Ekskluzivno iz zaodrja: kako se Damjan Murko preobrazi v tigra #video

Skrivnost je razkrita! V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko so maske sneli miška, tiger in mucica. A kako se nastopajoči preobrazijo v like? Poglejte, kako poteka ta proces in kako je videti pot od oblačenja pa vse do odra, kajti tega do sedaj še nismo razkrili. Za petami smo bili Damjanu Murku, pevcu, ki se je preobrazil v tigra. Sprejel nas je v prikolici, v kateri si znane osebnosti nadenejo maske, nato pa jih asistenti pripeljejo po hodnikih do zaodrja.

Medtem so ves čas zakriti, saj je produkcija pomislila tudi na vse pasti razkritja, zato ni dopustila napak oziroma možnosti, da bi do tega na hodniku tudi prišlo. Maske so velike in težke, zato Damjan Murko ni skrival olajšanja, ko se je te po nastopu "znebil". Kaj je povedal izmučen po celodnevnih vajah in nastopu, pa si poglejte v spodnji izjavi.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko je na sporedu vsak petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.