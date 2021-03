Zabavni odzivi zvezd na koledar Damjana Murka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljski oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko je bilo razkrito, da se pod masko tigra, ki je zapel Moja mama je strela in zarepal Sirni & mesni, skriva Damjan Murko. Za posebno presenečenje je ob tem poskrbel voditelj Klemen Slakonja, ki je zvezdniškima ekipama podaril posebno darilo.

Klemen Slakonja si je tokrat želel ubrati podoben pristop kot najbolj znani televizijski voditeljici Oprah Winfrey in Ellen DeGeneres, zato je ekipi Triglav in Legende obdaril. Vsaka je v dar dobila po en izvod razvpitega koledarja Damjana Murka, na katerem je pokazal tudi nekaj gole kože, kar je razumljivo sprožilo nekaj zelo zanimivih odzivov.

Ob listanju koledarja se je vidno zabavala Saša Lendero, zato jo je štajerski slavček v šali opozoril, da naj ostane pri prvih mesecih leta, saj so fotografije proti koncu vedno manj nedolžne. "To moram pa jaz videti," mu je odvrnila in se osredotočila na zadnje strani koledarja. Koledarju se je od srca nasmejala tudi Zvezdana Mlakar. Več zabavnih odzivov najdete v zgornjem videu.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo naslednjič na Planetu že v petek ob 19.45, ko bomo na bleščečem odru spoznali nove štiri maske, pod katerimi se bodo znova skrivali znani Slovenci in Slovenke.

