Tega od pevke nismo pričakovali: ste videli, kaj je pokazala? #video

V petkovi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki jo vodi odlični Klemen Slakonja, so se predstavile štiri nove maske in ena je že bila razkrita. Priljubljena pevka, ki se je skrivala pod masko Miške, je vse osupnila, ko je pokazala svoje izjemne bobnarske veščine.

V tokratni oddaji smo spet spoznali nove štiri maske. S petjem in drugimi talenti so se nam predstavili mucica, tiger, lipicanec in miška, zvezdniški ekipi, ki ju sestavljajo Jasna Kuljaj, Zvezdana Mlakar in Miha Hercog ter Saša Lendero, Milan Gačanovič Gacho in Mimi Inhof, so se odločili, da kot prvo razkrijejo miško.

Izkazalo pa se je, da ekipi pri nocojšnjem ugibanju nista bili uspešni, čeprav je Saša Lendero sprva razmišljala o prvem imenu, sta obe ekipi na koncu glasovali, da se pod masko skriva Lea Sirk.

Na presenečenje številnih pa je izpod maske pokukala Irena Vrčkovnik, ki je ob svoji predstavitvi za dodatni namig na odru mojstrsko zaigrala na bobnih in ob tem številne pustila odprtih ust. Več v spodnjem videu.

"Jaz sem si že kot deklica želela bobnati in sem potem imela tudi učitelja za bobnanje. Zdaj pa bobnam le še na naših zasebnih zabavah in takrat je to obvezno. Ko je ura čez polnoč, sem jaz vedno za bobni," je o svoji širši javnosti malo manj znani strasti povedala priljubljena pevka.

V zakulisju je spregovorila tudi o svoji maski: "Moram povedati, da sem bila fascinirana, ko sem prvič videla tole miš v svoji garderobi. To je čisti barok in jaz sem zaljubljena v bleščice in kamenčke in vse, kar spada zraven. Zlata barva je moja barva. Ko sem imela masko, mi ni bilo prevroče, pa tudi kar dobro sem videla. Kolegi so sicer rekli, da so videli zelo slabo. Tudi naša koreografinja je bila izjemna in me je dobro vodila. Vsa ekipa je super. Vsake toliko časa pa je prišel tudi nekdo s pihalnikom za listje in mi pihal spodaj, da me je hladil," je povedala v smehu.

Ugibanje bosta zvezdniški ekipi nadaljevali že v nedeljo, kjer bosta razkriti še dve maski, ena pa se bo pridružila nerazkritim maskam koruzi, pandi in redovnici v polfinalni oddaji.

