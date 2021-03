S to pesmijo skupina Čuki podira rekorde #video

Starši, otroci, vzgojitelji in učiteljice, vsi jo poznajo. Govorimo o otroški himni Ko ko ko, kot jo je poimenoval Miha Novak, član Čukov. Da je pesem res uspešnica, je v preteklosti občinstvo vedno znova dokazovalo na njihovih nastopih, zdaj pa se to pozna tudi na spletu.

Pesem Ko ko ko je te dni presegla kar deset milijonov ogledov na Youtubu, kar je za Čuke velika čast. Če vas zanima, kateri od članov pa jo tudi večkrat na dan zapoje otrokom v vrtcu, prisluhnite spodaj.

Videospot so posneli na več lokacijah. Idilo so našli v Arboretumu Volčji potok, kadre urbanih ulic pa so posneli v Kamniku. Čeprav so od snemanja minila že tri leta, člani še danes radi obujajo spomine na ta dan, saj so se imeli fantastično in si niso niti predstavljali, da bo pesem takšna uspešnica.

A skupina ne počiva na lovorikah. Pripravljajo že tudi nov videospot za pesem Želvica, ki jo občinstvo prav tako že dobro pozna, a še nima videospota. Tega so snemali ravno minule dni, Čuki pa so na socialnem omrežju Instagram delili tudi utrinek s snemanja.

Čuki med snemanjem novega videospota Foto: zajem zaslona

Kot pravijo, "bomo v novem videospotu iskali vse, kar je na ž: želvice, žirafe, vse, razen žensk (smeh)". A ker tudi brez njih ne morejo, bodo v kratkem pripravili novo pesem prav za ženske. "Gre za temo, ki je posebej ženskam zelo blizu, ko se je treba v življenju kaj odločiti. Odgovor na vprašanje, ali greva sem ali tja, je vse življenje samo mogoče," nam jo opiše Jože Potrebuješ.

Čuki bodo to soboto nastopili Pri Črnem Petru in nam s pevko Majči zapeli Marilyn Monroe. V drugem nastopu pa z Barbaro Žerjav s pesmijo Z nogo ob tla.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Nocoj ob 19.45 pa ne zamudite šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer bomo spoznali štiri nove maske.

