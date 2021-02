Skupina bo spet nastopila po 33 letih, se jih spomnite? #video

V soboto ob 19.45 na male ekrane prihaja nova sezona oddaje Pri Črnem Petru. Z znanimi in tudi nekaj povsem novimi obrazi ter tudi s povsem novo scenografijo in zgodbo. Rdeča nit z glasbenimi nastopi pa ostaja.

Se še spomnite glasbenih uspešnic, kot so: Mi 'mamo se fajn, Želim si na Jamajko ter Mango banana? Skupina Gu-Gu je z njimi navduševala v osemdesetih letih. Zdaj bo po več kot tridesetih letih skupina ponovno na odru in to prav v prvi oddaji nove sezone Pri Črnem Petru. "Spet nas je združil denar," so se pošalili tik pred nastopom.

Hudomušni člani še vedno poskrbijo za prijetno vzdušje in smeh. Da se ni veliko spremenilo, pa nam opiše Igor Ribič: "Po vseh teh letih ostajajo popolnoma neorganizirani, neresni, najbolj zabavni, najbolj duhoviti in najboljši fantje na svetu."

Prisluhnite jim že to soboto v prvi oddaji četrte sezone oddaje Pri Črnem Petru. Bodite z nami!

Oddaja Pri Črnem Petru bo v soboto ob 19.45 na Planetu.

