Pri Črnem Petru z novim studiom in novimi liki

V soboto, 27. februarja, se bomo ob 19.45 znova zabavali v najbolj televizični gostilni Pri Črnem Petru, ki z novo sezono prinaša tudi več novosti. Že znani druščini z Jasno Kuljaj na čelu se bosta med drugim pridružila gostilničar in njegova žena, ki ju igrata Renato Jenček in Maja Blagovič.

V soboto, 27. februarja, se ob 19.45 na Planetu vračamo v gostilno Pri Črnem Petru, ki v novi, že 4. sezoni prinaša kar nekaj novosti. Gostilna je dobila novega lastnika, studio pa obsežno prenovo, s katero so se iznajdljivi ustvarjalci oddaje prilagodili tudi novim razmeram ob epidemiji. Če smo se v drugi sezoni podali v naravo, v tretji pa zabavo v slovenske domove prinašali tudi brez občinstva v studiu, smo tokrat v oddaji Pri Črnem Petru prenovili studio in ga spremenili v pravi mestni trg, ki bo odlično prizorišče za glasbene nastope, te pa bo spremljal igrani del s starimi in novimi junaki zabavne oddaje.

"Zdaj smo šli bolj v smer igrane serije in imamo dodelane scenarije," pravi Jasna Kuljaj, ki je vešča tudi improvizacije. Tokrat se bo ob voditeljski vlogi prelevila v neposredno in dobrovoljno Veroniko, natakarico, ki si želi postati TV-voditeljica. Družbo ji bo delala tudi prikupno zmedena natakarica Sofija (Alja Prgin), že znanim humornim likom, gasilcu Saši (Sašo Dobnik), novinarju Regonu (Sašo Đukić), poštarju Peški (Boštjan Meglič) in športnemu navdušencu Franciju (Matjaž Javšnik), ki se časom primerno zdaj ukvarja predvsem z dostavo, pa se bosta pridružila nova lastnika gostilne, gostilničar Martin (Renato Jenček) in njegova žena Fani (Maja Blagovič). Obeh se spomnimo iz številnih gledaliških vlog in tudi TV-serij, Maja Blagovič je na primer upodobila Marijo v priljubljeni Eni žlahtni štoriji.

Sofija (Alja Prgin), krčmar Martin (Renato Jenček) z ženo Fani (Maja Blagovič) in Veronika (Jasna Kuljaj)

Druščino bosta obiskovala tudi mladi komandir policijske postaje Božo (Gregor Podričnik) in policistka Magdalenca (Tina Gunzek), med stalnimi gosti gostilne bo še pogrebnik Bogomil (Vojko Zidar), sicer veliki oboževalec krčmarjeve žene Fani, trgovino na trgu pa bo vodila trgovka Brigita (Ana Facchini).

Krčmar Martin in Fani, ki je umetnica, bosta v gostilno poskušala prinesti čim več pozitivnega vzdušja. "Naša gostilna ni čisto navadna gostilna. Imamo tudi umetniške slike, kakšen koncert. Hočemo dvigniti raven," pravi Fani, Martin pa dodaja, da je znano, da so gostilne tudi prostori psihoterapije. Kako se bodo z novo širino in globino gostilne Pri Črnem Petru sprijaznili preostali gostje, bomo lahko na Planetu spremljali vsako soboto zvečer, prvič že 27. februarja ob 19.45.

V prvi oddaji bo nastopila tudi Sanja Grohar

V prvi oddaji bodo nastopili Gadi ter ansambla Biseri in Topliška pomlad, z zimzelenimi melodijami pa bomo uživali z legendarno skupino Gu-gu. V studio prihaja tudi Sanja Grohar, ki nas je pred kratkim navdušila v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Tokrat bo nastopila s svojo pesmijo, z njo pa bomo tudi pokramljali.

Igrana zabavnoglasbena oddaja Pri Črnem Petru se na Planet vrača že v soboto, 27. februarja, ob 19.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.