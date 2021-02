Tako zapeljiva bo Jasna Kuljaj v prvi oddaji #foto

Priljubljeni voditelj, igralec in pevec Klemen Slakonja bo v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko gledalce prvič pozdravil že nocoj ob 19.45. Videli bomo pevske nastope štirih znanih Slovencev, ki pa bodo skriti pod zelo konkretne maske, zvezdniški ekipi pa bosta tudi s pomočjo namigov poskušali uganiti, kdo se skriva pod njimi.

Prvo zvezdniško ekipo sestavljajo Jasna Kuljaj, Miha Hercog in Zvezdana Mlakar, drugo pa Saška Lendero, Mimi Inhof in Milan Gačanovič Gacho. Ekipa, ki pravilno ugane več zamaskiranih nastopajočih, osvoji denarno nagrado, ki jo podeli dobrodelni organizaciji po lastni izbiri.

Že pred nocojšnjo prvo oddajo najbolj odbitega pevskega šova v maskah je priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj, ki se na televizijske zaslone kmalu vrača tudi z oddajo Pri Črnem Petru, razkrila, kako zapeljivo bo videti.

Na družbenih omrežjih je delila nekaj fotografij in zraven dopisala: "A bo to OK gvant za prvo oddajo @zvezdepodmasko? Malo me skrbi razporek ..." Glede na številne všečke in pozitivne komentarje je očitno Jasna zelo dobro izbrala.

Premiera šova Kdo si ti? Zvezde pod masko bo NOCOJ, 14. februarja, ob 19.45 na Planetu!

