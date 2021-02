Tako sta se pred kamerami zbadala Saša Lendero in Miha Hercog #video

V nedeljo, 14. februarja, prihaja ob 19.45 na Planet najbolj odbit šov te pomladi Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki ga bo vodil mojster preobrazb Klemen Slakonja. Vsak v svoji zvezdniški ekipi, ki bosta ugibali, kateri znani Slovenec ali Slovenka se skriva pod masko, bosta tudi Saša Lendero in Miha Hercog, ki, kot kaže, ne bosta nič kaj prizanesljiva drug do drugega.

V novi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko ne bo zabavno samo na glasbenem odru, kjer bodo nastopale maske, pod katerimi se bodo skrivali znani Slovenci, ampak tudi pod odrom, kjer bosta dve zvezdniški ekipi tekmovali, katera bo pravilno uganila več zamaskiranih nastopajočih. Zmagovalna ekipa bo v vsaki oddaji osvojila denarno nagrado in jo namenila v dobrodelne namene po lastni izbiri.

Jasna Kuljaj, Miha Hercog in Zvezdana Mlakar

V prvi ekipi bodo Saša Lendero, Milan Gačanovič - Gacho in Mimi Inhof, v drugi pa Jasna Kuljaj, Miha Hercog in Zvezdana Mlakar. Vse kaže, da sta obe ekipi tekmovanje vzeli zelo resno, saj druga do druge nista nič kaj prizanesljivi in na trenutke celo predrzno iskreni.

Saša Lendero, Milan Gačanovič - Gacho in Mimi Inhof

V oddaji zato ne bo manjkalo zabavnih komentarjev, veliko hudomušnega zbadanja pa bo tudi med našim estradnim parom Sašo Lendero in Miho Hercogom, ki sta se znašla v nasprotnih ekipah. Nekaj utrinkov in zabavnih komentarjev iz prve oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki bo prvič na sporedu v nedeljo ob 19.45, si lahko ogledate v zgornjem napovedniku.

Premiera šova Kdo si ti? Zvezde pod masko bo v nedeljo, 14. februarja, ob 19.45 − na Planetu!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.