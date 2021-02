To so pravila igre v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko

Čakanja je konec in zdaj gre zares. Že to nedeljo, 14. februarja, ob 19.45 na Planet prihaja najbolj odbit šov te pomladi Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki obljublja obilo zabave za vso družino. Ampak ker ne gre za klasični pevski šov, vam predstavljamo, kakšna so pravila igre.

V šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko bodo v vsaki oddaji nastopile štiri maske. Naloga dveh zvezdniških ekip pa ne bo ocenjevanje nastopov, čeprav so ti pevsko in odrsko dovršeni, ampak bosta ekipi poskušali uganiti čim več znanih imen, ki se skrivajo pod masko.

Obe ekipi sta tekmo vzeli zelo resno, zato ne bo manjkalo zbadanja, pikrih komentarjev in hudomušnih izjav, ob katerih se bodo gledalci vsekakor dobro nasmejali.

V prvi zvezdniški ekipi bodo voditeljica Jasna Kuljaj, igralka Zvezdana Mlakar in glasbeni producent Miha Hercog, drugo pa sestavljajo pevka Saša Lendero, modni oblikovalec Milan Gačanovič - Gacho ter novinar in fotograf Mimi Inhof. Foto: osebni arhiv

Najprej vse štiri maske nastopijo s svojo prvo točko, potem pa se ekipi odločita, katero masko želita najprej razkriti. Ponavadi izberejo tisto masko, za katero so najbolj prepričani, da vedo, kdo se skriva za njo. Ena maska se razkrije, ostale tri pa nastopijo s svojo drugo točko. Po vsakem krogu nastopov se tako razkrije po ena maska.

V vsaki oddaji bodo razkrite tri maske, ena pa bo ostala nerazkrita in jo bomo spet videli nastopiti v polfinalni oddaji.

V vsaki oddaji nastopijo štiri maske.Zvezdniški ekipi razkrijeta tri, ena pa ostane nerazkrita in nastopi v polfinalu.

Ker gre za zelo konkretne maske, ki zelo malo razkrivajo, je zgolj na podlagi petja, postave in gibanja na odru zelo težko ugotoviti, kdo je pod masko. Zvezdniški ekipi in gledalci doma bodo zato dobili tudi nekaj zanimivih dodatnih namigov, ki utegnejo pri ugibanju pomagati ali pa poskrbeti za še nekaj dodatne zmede.

V vseh oddajah bo v pevskih točkah nastopilo kar 20 znanih Slovencev in Slovenk z različnih področij. Med njimi bodo pevci, igralci, športniki ...

Dobre oddaje ni brez dobrega voditelja. Izkušeni voditelj, igralec in pevec Klemen Slakonja bo svoj pečat vsekakor pustil tudi v največjem šovu letošnje televizijske pomladi.

Zvezdniška ekipa, ki ji bo uspelo pravilno prepoznati več zamaskiranih nastopajočih, bo postala zmagovalka posamezne oddaje in bo prejela denarno nagrado, ki jo bo nato podelila dobrodelni organizaciji po lastni izbiri.

"V ta šov sem šla zelo samozavestno, češ da bom nastopajoče takoj prepoznala. Pa še zdaleč ni bilo tako," je povedala Jasna Kuljaj in poudarila, da zvezdniški ekipi pred oddajo res nista vedeli, kdo je pod masko. To je potrdil tudi Miha Hercog: "Ustvarjalci so dobro poskrbeli, da se nismo srečali med seboj. Tudi v zakulisju so se tekmovalci gibali v črnih maskah, tako da je bilo nemogoče, da bi kogarkoli prepoznali."

Premiera šova Kdo si ti? Zvezde pod masko bo v nedeljo, 14. februarja, ob 19.45 − na Planetu!

