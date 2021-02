Predstavitev oddaje prvič v takšni obliki #video

Na Planetu smo, primerno času in ukrepom, predstavitev nove oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko prvič organizirali kar prek spleta. Novinarjem smo dali možnost, da še bolje spoznajo šov, zaodrje in samo ekipo ter obvestijo širšo javnost. Oddaja bo prvič na sporedu že to nedeljo ob 19.45 na Planetu.

V studiu smo gostili voditelja pevskega šova Kdo si ti? Zvezde pod masko Klemna Slakonjo in obe zvezdniški ekipi. Beseda je nanesla tudi na stroga pravila tako v studiu kot zunaj njega. Na snemanju so se vsi zabavali, a je bilo tudi naporno, za eno oddajo so potrebovali tudi do devet ur.

Klemen Slakonja med spletno konferenco Foto: Planet TV Klemen Slakonja je razložil, kako bo potekala oddaja in kakšna so pravila tekmovanja. Ne gre za klasičen pevski šov, v katerem tekmujejo pevci, ampak med sabo tekmujeta dve zvezdniški ekipi.

Poskušali smo razvozlati tudi uganko, kako je skoraj 200-članski ekipi uspelo zamaskirane goste skriti pred zvezdniki, ki so morali v oddaji ugibati, kdo se skriva pod težkimi maskami. Ker dogajanje ni vnaprej spisano, so odzivi v oddaji pristni. Razkrili smo tudi, da se pod maskami skrivajo tako pevci, športniki kot igralci. Del pogovora si lahko pogledate v spodnjem videu.

V prvi oddaji bomo razkrili tri maske od dvajsetih, zato bo ta izjemoma daljša, trajala bo kar tri ure. Od prihodnjega tedna bomo pevski šov spremljali ob petkih in nedeljah.

Prva oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko bo na sporedu v nedeljo, 14. februarja, ob 19.45 na Planetu.

