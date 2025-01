Dogodek je Zvezdana Mlakar obširno opisala v objavi na svojem profilu na Instagramu. Nesreča se je po njenih besedah zgodila 16. januarja, dan po premieri predstave Za narodov blagor, ko je zavijala na Litostrojsko cesto, kjer začasno domuje Drama. Tja se je peljala, da bi naredila intervju.

"Takoj za zoprnim križiščem je prehod za pešce. Videla sem kolesarko, ki se je pripeljala do prehoda (saj niti ne vem, ali je tam označena kolesarska steza), se za trenutek ustavila, potem pa sunkovito zapeljala na prehod. Pozorna sem na takšne kolesarje, vem, da se skoraj nikoli ne ustavijo na prehodu, zato sem bila pazljiva, pa tudi nobene hitrosti nisem imela. Sem pa kljub vsemu tudi jaz sunkovito ustavila, da je slučajno ne podrem. V tistem se je vame z vso silo zakantal avto za menoj, zvok mečkanja pločevine je ostro zarezal vame," je dramatično opisala dogodek.

"V srcu me je bilo globoko sram"

Kolesarka se je po njenih besedah na drugi strani ceste ustavila, Zvezdana Mlakar ji je zakričala, naj pride na kraj nesreče, saj je bila tudi ona delno kriva. "Kolikor vem, morajo kolesarji sestopiti s kolesa na prehodu za pešce ... Jasno, da se je odpeljala. Pripravila sem se na zoprno prepričevanje. A gospod Gregor se mi je pretresen najprej opravičil. Predlagal mi je, da se takoj umakneva s ceste in urediva papirje."

Ko je za nasvet poklicala prijatelje, so jo posvarili, naj se ne pusti pretentati. "Medtem ko je voznik Gregor (tudi sam pretresen) z drhtečo roko vse pisal in sem od njega zahtevala, da izrecno napiše, da je kriv on, me je bilo v srcu globoko sram. To, da je bila prva misel vseh, ki so mi pomagali, in nenazadnje tudi moja, da se moram paziti nepoštenega človeka na drugi strani, da surovo dvomim o njegovem poštenju, je slika sveta, v katerem živim. Tako sva midva uredila brez klicanja policije, kulturno in sočutno, kaj me čaka danes pri urejanju, ne vem. Rada živim med poštenimi in spoštljivimi ljudmi! Kolesarka očitno svoje odgovornosti ne sprejme in to ji prav gotovo ni v čast!" je še zapisala igralka.