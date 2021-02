Petja se je učila pri učitelju svetovnega kova, a se ji je nato šovbiznis zameril #video

Četudi je minilo že nekaj dni, v javnosti še vedno odmeva nastop čebele v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Pod kostumom se je skrivala Sanja Grohar. Pevka, ki je zadnja leta živela v Londonu, konec lanskega leta pa se je z družino vrnila v Slovenijo. In to ni bila njena edina velika vrnitev. Po petih letih je spet očarala tudi na odru našega novega šova.

Sprva je celo predlagala produkciji, da bi bila raje tekmovalka v zvezdniški ekipi kot na odru, saj ni vadila, od povabila v oddajo pa do nastopa pa je minilo zelo malo časa.

In zakaj sploh umik z odrov? Svet zabavništva se ji je zameril, ko je videla širšo sliko in občutila, da so zelo pomembni poznanstva in zveze. Kljub temu, da je imela ure petja pri vokalnem učitelju Justina Timberlaka, Kelly Rowland, Kelly Clarkson, Rihanne.

Raab Stevenson je pred dnevi ravno s to fotografijo obujal spomine na Justinov nastop na Super Bowlu.

Sanjo je Raab poklical tudi po končanih urah in jo povprašal, kako ji gre. A Sanja se je odločila za svojo pot in družino. Te dni se je ravno vrnila iz Dominikanske republike, kjer je praznovala tudi svoj rojstni dan, zdaj pa se doma že posveča svojim projektom.

Med drugim bo prav to soboto gostja v prvi oddaji 4. sezone Pri Črnem Petru. Zapela pa bo pesem, ki sta jo napisala tekmovalca šova Kdo si ti? Zvezde pod masko.

