V oddaji Pri Črnem Petru bomo spoznali še dva nova lika

Junaki oddaje Pri Črnem Petru, ki je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu, vam tokrat spet pripravljajo zanimive in zabavne zaplete v gostilni, kjer bomo tokrat spoznali tudi dva nova lika. Tudi tokrat ne bo manjkalo odličnih glasbenih nastopov in pogovor s posebnim gostom.

Oddaja Pri Črnem Petru je v novi sezoni dobila prenovljeno podobo, ekipi pa so se pridružili številni priljubljeni profesionalni igralci. V prvi epizodi smo tako že spoznali Renata Jenčka, ki nastopa v vlogi novega lastnika gostilne Martina, in Majo Blagovič, ki igra lastnikovo ženo, umetniško zelo navdahnjeno. Maje Blagovič se gledalci sicer najbolj spomnijo po vlogi Marije v seriji Ena žlahtna štorija.

Ana Facchini kot trgovka Brigita

Ekipi zabavnih junakov se bosta v drugi epizodi pridružila še dva nova lika. Na trgu se bo namreč odprla nova trgovina, ki jo bo vodila simpatična trgovka Brigita. Igrala jo bo članica SNG Nova Gorica Ana Facchini. Snubcev ji ne bo manjkalo, a vseeno so vsi previdni, saj se njen mož lahko vsak hip vrne iz zapora.

V gostilni se bo od zdaj pogosto zadrževal tudi Bogomil, ki je po poklicu pogrebnik. Čeprav večino v njegovi prisotnosti spreletava srh, mu je ena oseba iz gostilne vseeno zelo naklonjena. V vlogi grotesknega Bogomila bo za smeh skrbel priljubljeni igralec ljubljanske Drame Vojko Zidar.

Vojko Zidar kot pogrebnik Bogomil

Tudi na vaškem trgu pred gostilno bo tokrat zelo pestro. Posebni gost oddaje bo Jernej Tozon, ki nam bo razkril nekaj podrobnosti iz zakulisja snemanja oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko, v kateri je navdušil v maski kralja. Jernej bo nastopil tudi na glasbenem odru, kjer se mu bodo pridružili preostali člani skupine Čuki. Priljubljena skupina bo nato zapela še z Majči in Barbaro Žerjav.

Posebni gost oddaje bo Jernej Tozon. Foto: Bojan Puhek

Nastopili bodo še Irena Vrčkovnik in Prisrčniki, ansambel Falant in Miha Novak, Andrej Svetlin in Oberkrainerji, Mambo Kings, Polkaholiki in Topliška pomlad. Tudi tokrat bodo z nami plesalke Plesnega mesta.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Ob 21.10 pa ne zamudite komedije Sestri (Sisters) s Tino Fey in Amy Poehler.

