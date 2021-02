Priljubljena igralka se vrača na televizijske zaslone #video

Oddaja Pri Črnem Petru, ki se v soboto vrača z novo sezono, se je povsem prilagodila novim razmeram zaradi epidemije in doživela številne novosti. Podaja se v smer igrane serije, zato so se ekipi pridružili številni priljubljeni poklicni igralci. Med njimi bo tudi Maja Blagovič, ki se je močno vsidrala v srca gledalcev z vlogo Marije v seriji Ena žlahtna štorija.

Eden od likov, ki je najbolj zaznamoval kultno serijo Ena žlahtna štorija, je bila vsekakor Marija, ki jo je igrala Maja Blagovič. "Še danes me vsi ustavljajo in se spominjajo moje Marije. Kar naprej me sprašujejo, kdaj se bo vrnila na televizijske zaslone. Anekdot je veliko. Zgodilo se je, da sem stala pri blagajni v trgovini in za mano v vrsti mama in hči: 'Mami, glej, Marija!' Mama ji je odgovorila, da to ni ona, hči pa nazaj: 'Pa je! Prepoznam jo po nosu'," je o svojem med gledalci najbolj priljubljenem liku v smehu povedala Maja.

Maja Blagovič kot Marija v Eni žlahtni štoriji

V oddaji Pri Črnem Petru je ne bomo spremljali v vlogi Marije, temveč bo žena novega lastnika gostilne Pri Črnem Petru, ki ga bo igral Renato Jenček.

Pa bo v liku ljubiteljice umetnosti Fani tudi kaj Marije? "Fani je za Marijo preveč moderna, pa vendar ... Fani bo humorna različica Maje in Marije. V svoje like se vedno trudim dati celo sebe," nam je povedala članica Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki pravi, da jo je ekipa zelo dobro sprejela v svojo sredino. "Z mnogimi se poznamo že od prej in mislim, da smo se zelo lepo ujeli. Odlično se imamo."

Novega projekta je vesela, poudarja pa, da ji nov koncept, v katerega se v četrti podaja oddaja Pri Črnem Petru, predstavlja tudi poseben izziv. "Igrane zabavne serije so zelo težka igralska naloga. Potrebuješ veliko mero dobrega okusa, odlično igralsko znanje in seveda humor."

Majo Blagovič boste v vlogi Fani v oddaji Pri Črnem Petru spoznali že to soboto ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.