Ekskluzivno: Poglejte v zakulisje prenovljene oddaje Pri Črnem Petru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto, 27. febrarja, ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali prvi del četrte sezone oddaje Pri Črnem Petru, ki bo ponudila kar nekaj novosti. Ekipi so se pridružili novi igralci, novo bo prizorišče, pomembno vlogo v oddaji pa bo še vedno imela tudi glasba.

Priljubljena oddaja Pri Črnem Petru je doživela temeljito prenovo, zaradi česar bomo v novi sezoni priča številnim novostim, s katerimi so se ustvarjalci oddaje prilagodili novim razmeram zaradi epidemije. Studio so spremenili v pravi mestni trg, ki bo prizorišče za glasbene nastope, v gostilni Pri Črnem Petru, ki jo bo vodil nov lastnik, pa bomo spremljali zaplete in prigode glavnih junakov oddaje.

"Razmišljali smo, kako naprej, in odločili smo se za povsem nov koncept. Zdaj imamo igrani del, ki se odlično dopolnjuje z glasbenimi nastopi. Želimo, da bo iz tega nastala še večja in še boljša oddaja. Iz seta, ki je imel 300 kvadratnih metrov, smo zdaj zgradili prizorišče, ki ima kar 600 kvadratnih metrov. Nekoliko smo zmanjšali gostilno, smo pa zato naredili primorski trg, na katerem se bo tudi veliko dogajalo," je povedal producent oddaje Tomaž Lehpamer.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

V oddaji tudi v novi preobleki ne bo manjkalo odlične glasbe. "Četrta sezona oddaje Pri Črnem Petru bo postregla z vso glasbo, ki je na razpolago na trgu. Sicer je letos malce manj nove, vendar bomo zaradi tega delali bolj jagodni izbor. Ob sobotah zvečer lahko pričakujete veliko mero veselja v obliki slovenske glasbe," pa obljublja glasbeni producent oddaje Jože Potrebuješ.

V prvi oddaji bo posebna gostja Sanja Grohar

Pred kratkim je slovensko občinstvo s svojimi nastopi osupnila v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki jo ob petkih in nedeljah spremljate na Planetu, v prvi oddaji Pri Črnem Petru v novi sezoni pa bo posebna gostja. Zaupala nam bo svoje vtise iz šova, ki ga vodi Klemen Slakonja, in razkrila, kakšne načrte ima za svojo nadaljnjo glasbeno kariero. Nastopila bo tudi na glasbenem odru in zapela svojo veliko uspešnico Ko sneži.

Posebej za to oddajo se je zbrala tudi legendarna zasedba iz osemdesetih Gu-gu, ki jo poznamo po številnih uspešnicah Ljubica moj'ga srca, Želim si na Jamajko, Sam po parku ... Vse te pesmi je zaznamoval edinstveni glas Toma Juraka, na odru pa se mu bodo pridružili tudi člani originalne zasedbe Igor Ribič, Čarli Novak in Marjan Vidic. Nastopili bodo še Gadi, ansambel Biseri in ansambel Topliška pomlad. Tudi tokrat bodo z nami plesalke Plesnega mesta.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Igrana zabavnoglasbena oddaja Pri Črnem Petru se na Planet vrača že v soboto, 27. februarja, ob 19.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.