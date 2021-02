Jure Godler zmrzoval na snemanju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekla sezona oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem se je na Planetu končala precej razburljivo, saj je voditelju prekipelo. "Sezono smo končali tako, da se mi je čisto na koncu dobesedno utrgalo. Imel sem dovolj. Nisem videl izhoda, zato sem vrgel scenarij, mikrofon, očala, malo je manjkalo, da bi odvrgel tudi obleko, a sem se pravočasno ustavil in odšel neznano kam, v smer proti gozdovom," dogodke, seveda zrežirane, pojasni Jure.

Napovednik za novo, že 13. sezono nadaljuje to zgodbo, saj kamera Jureta izsledi globoko v gozdovih, kjer si je v preteklih dveh mesecih ustvaril novo življenje, umaknjeno od krute realnosti: "Bral sem revijo Country Life, se postil in grel ob ognju, dokler nisem zaslišal skrivnostnega glasu z neba. Ne vem, kdo stoji za njim, a priznam, da je bil globoko prepričljiv, ko me je prosil, da se vrnem v studio. Ubogal sem. Vračam se 19. februarja."

Samo snemanje je sicer minilo brez zapletov, za kar je poskrbela tudi odlična ekipa. "Nagajala nam je le temperatura, ki se je nesramno spustila na -7 stopinj Celzija, kot da ne bi vedela, da snemamo," je še povedal hudomušni voditelj, ki ga lahko sicer na Planetu spremljamo tudi od ponedeljka do srede ob 19.45 v kvizu Milijonar.

Oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem lahko na Planetu spremljate vsak petek zvečer, prvič že nocoj ob 21.30!

