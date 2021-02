Jure Godler: Politiki nam skrajšajo marsikatero delovno urico

V petek, 19. februarja, bo ob 21.20 na Planetu prvi del nove, že 13. sezone satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. "Ne glede na to, da gre za zloglasno številko, se zelo veselim nove sezone," pravi voditelj in dodaja, da po nekaterih interpretacijah v folklori to število pravzaprav pomeni "pozitivo in nov začetek".

"Politiki se bodo morali še bolj potruditi"

Čeprav marsikdo trdi, da je satira danes pravzaprav mrtva, pa Jure s svojo ekipo v teh časih vidi le večji izziv: "Ne glede na vse poskuse naših politikov, da bi iztirili satirično industrijo, sem mnenja, da se bodo morali še bolj potruditi. Je pa res, da jim gre na trenutke odlično in našim piscem skrajšajo marsikatero delovno urico," se pošali jezični voditelj, ki ga lahko na Planetu vidimo tudi kot voditelja Milijonarja, sicer pa soustvarja uspešni podkast ter piše nadaljevanje svojega lani izdanega romana Casino Banale.

Nagrajena oddaja

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je bila sicer v preteklosti nagrajena tudi z viktorjem in dvema nagradama žaromet za najbolj nabrušen TV-jezik ter za najboljšega voditelja razvedrilne TV-oddaje, na Planetu pa se nova sezona začenja že v petek, 19. februarja, ob 21.20.

