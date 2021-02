Spoznajte novega lastnika gostilne Pri Črnem Petru #video

Nekoč ste povedali, da ste v mladih letih želel postati oficir, v oddaji Pri Črnem Petru vas bomo spremljali v vlogi gostilničarja. Ste tudi o tem poklicu kdaj razmišljali?

Glede oficirja drži, ker je takrat na vojaški gimnaziji Franca Rozmana Staneta poučeval Bruno Parma, eden največjih slovenskih šahistov, malce sem se tudi igral z mislijo, da bi postal pilot. Želel sem opravljati več poklicev, profesor slovenščine, književnosti, mizar. Z velikim veseljem bi vodil tudi kakšno restavracijo, oštarijo. No, včasih, kadar se pri nas za mizo zbere cela družina, se mi zdi, da jo dejansko že vodim (smeh). Upam tudi, da bomo lahko kmalu sproščeno posedali v betulah, oštarijah, kavarnah, na vrtovih in se družili, veselili, pogovarjali, peli, plesali …

Ste gledališki igralec, gledalci vas poznajo tudi po številnih filmskih in televizijskih vlogah. Kaj je za vas največji čar kamere in kaj gledaliških desk?

Vedno bom imel občutek, da igra pred kamero ni samo moja igra. Ni samo moje delo. Po odigranem prizoru je še režiserjev izbor, montažerjev rez, producentov ritem. In publika, ki je ne vidiš, ne čutiš. V teatru so tam igra in gledalci, zato tisti trenutek veš, ali je dobro, živo ali ne. Najlepše pri obeh medijih je, da vsak nov projekt začneš skoraj kot začetnik – do konca ne veš, ali si se stvari lotil prav ali ne.

Kako ste se ujeli z ekipo, ki ustvarja oddajo Pri Črnem Petru?

Povabila sem bil zelo vesel. Druščina iz Črnega Petra me je zelo lepo sprejela. S scenaristom Rokom Vilčnikom sem že sodeloval, in tudi z ostalimi so se nam poti že križale, svetovi prepletali. Saj vesta, v Sloveniji smo po petih minutah pogovora praktično vsi sorodniki v tretjem kolenu. Srečujemo se na gostovanjih, gledaliških in filmskih festivalih, na družabnih srečanjih. Lahko vam zaupam, da sem zelo vesel srečanja z vsemi, še posebej z družinskim prijateljem Sašem Đukićem (spremljamo ga v vlogi novinarja Regona), s katerim sva se prvič srečala na snemanju filma Veter v mreži.

