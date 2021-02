Gredo ženske za šankom in ljubosumje skupaj? Preverite sami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi če ne moremo še v gostilne in na koncerte, vam zabavo nudimo mi. Nocoj 15 minut pred osmo se na Planet vrača priljubljena oddaja Pri Črnem Petru. Z novo gostilno, novimi liki in novo scenografijo. Še vedno pa bodo z vami tudi že znani obrazi gostilne, v kateri nikoli ne zmanjka glasbenih gostov. V zakulisje snemanja je pogledala tudi naša ekipa.

V prvi oddaji bo gostovala tudi legendarna skupina Gu-Gu, s katero smo spregovorili tudi o vrnitvi na sceno. Pravijo, da so enaki, kot so bili, in se nastopa že veselijo. Več pa si lahko preberete v spodnjem članku.

Slišali pa bomo tudi Ansambel Biseri, Topliško pomlad, Sanjo Grohar in Gade.

Vsako soboto ob 19.45 ne zamudite nove sezone Pri Črnem Petru.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.