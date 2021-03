Oddaji se bo pridružil tudi ta priljubljeni igralec #foto

Oddaja Pri Črnem Petru, ki jo lahko spremljate vsako soboto ob 19.45 na Planetu, je v novi sezoni doživela prenovo, s katero so se ustvarjalci prilagodili na razmere zaradi epidemije. Imela bo tudi igrani del, zato so se ekipi pridružili številni profesionalni igralci, ki jih gledalci dobro poznajo. Med njimi bo tudi igralec ljubljanske Drame Vojko Zidar.

Vojka bomo v oddaji Pri Črnem Petru spremljali v vlogi pogrebnika Bogomila. "Lik je grotesken, absurden, omogoča mi kar nekaj prostora za lastne dodatke. Dojemam ga v nekem nadrealnem svetu stika z onstranstvom. Všeč mi je," je svoj lik na kratko opisal igralec in dodal, da pri oblikovanju likov nikoli ne izhaja iz sebe. "Nikoli ne iščem podobnosti s samim seboj, raje postavljam sebe v položaj lika in odigram tako, kot če bi bil to jaz."

Igralec sicer pove, da uživa v igranju komičnih vlog. "Zahtevnost komedije vidim v pravi meri igralskega izraza, v železni disciplini in vsestranskem sodelovanju vseh sodelujočih, v inteligentni soigri. Poanta mora dobiti svoje mesto, vendar spodobno, nikoli nasilno. Pravzaprav je temelj vsega v disciplini podajanja."

Vojko Zidar in Renato Jenček

In čeprav sta za Vojkom Zidarjem šele dva snemalna dneva z novo ekipo, pravi, da uživa v čudoviti profesionalni ekipi, kjer delajo dobro, intenzivno in sproščeno. Dobršen del ekipe pozna že od prej.

"Z Majo Blagovič (igra gostilničarjevo ženo Fani, op. p.) sva preživela štiri leta na AGRFT v istem letniku, poznava se kot brat in sestra, tako je s sošolci na akademiji. Renata Jenčka poznam že več kot 20 let, slovenskih igralcev nas je pravzaprav manjša skupnost. Z leti se seznaniš z vsemi. S producentom Tomažem Lehpamerjem sva zadnjič ugotovila, da sva na filmu in TV skupaj preživela že najmanj 100 snemalnih dni. Z odličnim režiserjem Borisom Petkovičem pa sva tudi že marsikdaj sodelovala in se poznava kakšnih 20 let ali več."

Vojka Zidarja boste v vlogi pogrebnika Bogomila lahko prvič videli v sobotni oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu. Nocoj pa ne zamudite novih štirih mask v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko.

