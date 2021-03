Masko sta tokrat snela štajerski slavček in priljubljena pevka #video

Četrti del šova Ko si ti? Zvezde pod masko nas je znova nasmejal, navdušil z odličnimi nastopi in presenetil z znanimi obrazi, ki so se skrivali pod maskami. Že v petek je pod masko miške presenetila Irena Vrčkovnik, v nedeljo pa je masko tigra snel Damjan Murko, medtem ko se je pod masko mačke skrivala Tinkara Fortuna iz skupine Bepop. V polfinale je odšla maska poskočnega lipicanca, ki je razvnemala domišljijo …

V četrti oddaji šova Kdo si ti? Zvezde pod masko so nas v petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu s svojimi nastopi znova navdušile štiri maske, pod katerimi so se skrivali znani obrazi, navdušil pa je tudi voditelj Klemen Slakonja, ki je tokrat izvirno priredil pesem Nine Pušlar To mi je všeč.

Dve zvezdniški ekipi (Saša Lendero, Milan Gačanovič Gacho in Mimi Inhof ter Zvezdana Mlakar, Jasna Kuljaj in Miha Hercog) sta skupaj z gledalci tokrat spremljali nastope pisane mačke, bojevitega tigra, navihanega lipicanca in nič kaj sive miške, ki je svojo skrivnost razkrila že v petek. Pod masko je presenetila energična Irena Vrčkovnik, ki je navdušila tudi s svojim manj znanim talentom za bobnanje.

Pri razkrivanju je ekipama manj težav povzročala maska tigra, pod katero se je skrival nihče drug kot "štajerski slavček" Damjan Murko, ki je presenetil že z izborom pesmi, saj je na odru zapel skladbo Moja mama je strela in odrepal pesem Sirni & mesni.

Klemen Slakonja in Damjan Murko

Damjan, ki je ekipama podaril tudi svoj koledar, je po nastopu povedal, da je v 20 letih njegove kariere to prvi glasbeni šov, v katerem je sodeloval, sicer pa je menil, da ugibanje o njegovi identiteti ne bo težko, saj je njegov vokal zelo prepoznaven.

"Prepričan sem v to, da je glas tisti, ki penetrira v zavest vsakega Slovenca in glede na to, da sta mi dva tekmovalca na začetku kariere napisala nekaj pesmi, od tega vseslovenski hit Srečen, ker sem moški, ki je izpod rok Saše Lendero in Mihe Hercoga, sem skoraj prepričan, da bosta prepoznala moj vokal."

Pod masko pisane mačke pa se je skrivala Tinkara Fortuna iz skupine Bepop, katere identiteta je ekipama povzročala več težav, njej pa so nekaj težav ob nastopu povzročile visoke petke. "Zelo je zanimivo, ker ne vidiš ne gor, ne dol, jaz pa imam seveda visoke petke in kar drsi," je povedala po nastopu, ki ga je kljub izzivom odlično izpeljala in gledalcem namenila tudi posebno sporočilo: "Drznite si biti vi, ker to je nekaj najlepšega, najbolj svobodnega – ko si upaš biti to, za kar si bil poslan na svet."

Nerazkrita je tako ostala maska lipicanca v krilu, ki se bo v polfinalu pridružila trem maskam, ki prav tako še ostajajo uganka: navihani koruzi, skrivnostni nuni in energični pandi.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo naslednjič na Planetu že v petek ob 19.45, ko bomo na bleščečem odru spoznali nove štiri maske, pod katerimi se bodo znova skrivali znani Slovenci in Slovenke.