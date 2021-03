To je bil razlog, da je Jasna Kuljaj sredi studia legla na tla #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki jo na Planetu lahko spremljate ob petkih in nedeljah, zvezdniški ekipi poskrbita, da je ugibanje, kdo je pod masko, vedno napeto in pogosto tudi zabavno. Tokrat je Jasna Kuljaj presenetila vse, ko se je kar med oddajo ulegla na tla.

Jasna Kuljaj je že večkrat v oddaji dokazala, da je brez dlake na jeziku in zna na račun nastopajočih izreči tudi kakšno pikro. Tudi v nedeljski oddaji so se med zvezdniškima ekipama močno kresala mnenja. Saša Lendero, ki v oddaji tekmuje za nasprotno ekipo, je zato v šali že dejala, da upa, da se ne bo nikoli znašla v situaciji, ko bo njen nastop in videz ocenjevala Jasna, saj jo je strah njenih komentarjev.

V maski morskega konjička je s skladbo Kiss navdušila pevka Neisha:

Tokrat je temperaturo v studiu močno dvignil nastop morskega konjička, ki so ga dodatno popestrile brhke plesalke. Ob tem so redki ostali ravnodušni. Jasna pa je vseeno izrekla nekaj pripomb na, po njenem mnenju, premalo zapeljive gibe morskega konjička, s čimer pa se ostali niso strinjali.

Zaradi tega jo je voditelj Klemen Slakonja izzval, naj sama pokaže plesne gibe, ki bi bili po njenem mnenju bolj primerni. "Jaz nisem specialist za morske konjičke, jaz sem specialist za morske zvezde," mu je odvrnila in nato na prigovarjanje ostalih članov zvezdniških ekip na tleh demonstrirala svojo znamenito morsko zvezdo.

"Tako je to videti pri nas doma, odkar sem v resnem partnerskem razmerju. Upam, da je pri Lenderovih kaj bolj strastno," se je še pošalila. Več v zgornjem videu.

