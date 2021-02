Priljubljeni pevec navdušil v maski črnega vrana #video

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko so se nam predstavile štiri nove maske, ena pa je bila razkrita. Obe zvezdniški ekipi sta se tokrat odločili za isto ime in bili uspešni pri ugibanju, kdo od znanih Slovencev se skriva pod masko črnega vrana.

Pevec skupine Rok 'n' band je v osupljivi maski črnega vrana navdušil z opernim petjem. Kljub temu, da ga v tej zvrsti glasbe doslej nismo bili vajeni, je bilo nekaj dodatnih namigov dovolj, da sta zvezdniški ekipi Triglav in Legende prepoznali priljubljenega pevca.

Sprva so Jasna Kuljaj, Zvezdana Mlakar, Miha Hercog, Milan Gačanovič, Mimi Inhof in Saša Lendero nanizali še nekaj imen, ki bi se po njihovem mnenju lahko skrivala pod masko. Med njimi so bili nekdanji smučarski as Jure Košir ter glasbeniki Dejan Krajnc, Miki Vlahovič in Marko Vozelj. Na koncu je v obeh ekipah prevladala odločitev, ki se je izkazala tudi za pravilno.

Ob razkritju je Rok Ferengja povedal, da je nastopanje pod tako ogromno masko vse prej kot lahka naloga: "Pod masko nisem ničesar videl. Počutil sem se kot Stevie Wonder. Gledal sem lahko samo ob straneh kot pravi ptič," je povedal v smehu.

Dodal je, da je bil precejšen zalogaj tudi prepevanje opere, ampak ne toliko zaradi petja samega, temveč predvsem zaradi italijanskega jezika: "Saj italijansko malce razumem, ampak vseeno je bilo treba besede malo povaditi in predvsem dodelati izgovorjavo, da ne bi česa narobe zapel in bi se mi kdo smejal. No, pa saj se mi bo verjetno vseeno," se je pošalil.

Svoj nastop v kostumu črnega vrana je pokomentiral tudi v zakulisju:

V nedeljski oddaji bodo nastope nadaljevale maske modra pošast, nuna in morski konjiček. Dve maski bosta razkriti, tretja pa bo ostala zakrita in bo svojo pot nadaljevala v polfinalni oddaji. Že veste, kdo se skriva pod katero masko?

