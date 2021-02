Ste vedeli, kdo je napisal to uspešnico Damjana Murka? #video

V nedeljski oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko smo si lahko ogledali res odlične odrske nastope znanih Slovencev, ki so se skrivali pod masko, med pogovorom zvezdniških ekip pa smo izvedeli tudi kakšno zanimivost. Med drugim tudi to, kdo je napisal vsem znano skladbo Srečen, ker sem moški. Nove štiri maske se nam bodo predstavile že v petek ob 19.45 na Planetu.

Prejšnji teden so se nam v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki jo vodi Klemen Slakonja, predstavile štiri maske. Panda je ostala nerazkrita in nadaljuje svojo pot v polfinale, izvedeli pa smo, kdo je bil labod, kdo babuška in kdo slika. Kot prva je masko morala sneti pevka Alya, nato igralec Matjaž Javšnik ter naposled še igralka in voditeljica informativne oddaje Planet 18 na Planetu Valentina Plaskan.

Preden je iz babuške pokukal Matjaž Javšnik, sta si zvezdniški ekipi kar nekaj časa belili glavo s tem, kdo je pod masko. Najprej so celo mislili, da gre za žensko, nato pa so začeli razmišljati, da gre morda za štajerskega slavčka Damjana Murka. Ob omembi njegovega imena pa se je Jasna Kuljaj spomnila na njegovo uspešnico Srečen, ker sem moški in tega, kdo je to skladbo napisal. Mnogi so bili izredno presenečeni, ko so izvedeli, da sta avtorja skladbe prav člana zvezdniških ekip Saša Lendero in Miha Hercog.

"Miha je dal svoj najboljši avtobiografski komad drugemu izvajalcu. To pove veliko o njegovi širokogrudnosti," se je ob tem pošalil Mimi Inhof. Več v zgornjem videu.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko je na sporedu vsak petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.