Ste vedeli, da je Miha Hercog pel v tej legendarni glasbeni skupini #video

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki je na sporedu ob petkih in nedaljah ob 19.45 na Planetu, poleg fantastičnih mask in odličnih nastopov med pogovorom zvezdniških ekip izvemo tudi marsikatero zanimivost. Tokrat nas je novinar in fotograf Mimi Inhof v oddaji spomnil, v kateri legendarni glasbeni skupini je nastopal član nasprotne zvezdniške ekipe Miha Hercog.

Petkova oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko je ponudila nastope štirih novih mask, pod katerimi se skrivajo znani Slovenci. Tokrat je bila razkrita samo maska laboda, pod katero se je skrivala pevka Alya.

Nastopili so še slika, babuška, izjemno energičen nastop pa je pripravila panda, ki je zapela uspešnico legendarne slovenske glasbene skupine Pop Design.

"Ali lahko dodam, da je Miha velikokrat pel to pesem v živo, ko je bil pri Pop Design," je spomnil novinar in fotograf Mimi Inhof. Iz odzivov ostlih članov zvezdniških ekip je bilo razbrati, da so tudi sami na to dejstvo povsem pozabili.

"Aja, on je eden od tistih pevcev Pop Design, ki se jih se noben ne spomni, da so sploh bili v skupini," se je ob tem pošalil voditelj Klemen Slakonja, Zvezdana Mlakar pa je Miho Hercoga nato spodbudila, da je zapel refren pesmi Ko si na tleh in zelo navdušil. Kako je bilo to videti, si poglejte v zgornjem videu.

Pred leti je njegova izbranka Saša Lendero sicer priznala, da se je vanj zaljubila ravno, ko ga je slišala peti v skupini Pop Design.

