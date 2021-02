Ste vedeli, da se je pod to masko skrivala ta priljubljena pevka? #video

Oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki jo vodi Klemen Slakonja, bo odslej razdeljena na dva dela. V petek so se nam predstavile štiri nove maske in ena je že bila razkrita. Že v nedeljo ob 19.45 bosta zvezdniški ekipi nadaljevali z razkrivanjem in videli bomo, kdo se skriva še pod dvema maskama. Ena nerazkrita maska bo nadaljevala svojo pot v polfinale.

V petkovi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko so se zvezdniškima ekipama Triglav in Legende, ki ju vodita Zvezdana Mlakar in Milan Gačanovič Gacho, predstavile maske laboda, pande, slike in babuške.

Na podlagi pevskega nastopa in dobljenih namigov, sta se zvezdniški ekipi odločili, da kot prvo razkrijeta masko laboda. Jasna Kuljaj, Zvezdana Mlakar, Miha Hercog, Milan Gačanovič Gacho, Saša Lendero in Mimi Inhof so sicer kolebali med več imeni znanih Slovencev, naposled pa sta si bili obe ekipi enotni, da se pod masko skriva pevka Regina.

Ko je bila maska razkrita je bilo jasno, da bosta v tokratni oddaji obe ekipi ostali brez točk, pod masko se je namreč skrivala pevka Alya, ime katere se je med oddajo sicer pojavljalo kot ena izmed možnosti.

Alya je ob koncu strnila še vtise, kako je bilo nastopati pod masko: "Ful je zabavno, hkrati pa res, res težko, ker ne moreš dihati, saj je izjemno vroče. Poleg tega perje še dodatno greje in praktično nič ne vidiš. Moraš se počasi premikati, da ne padeš. Super ekipa je tu, ki zelo lepo skrbi za nas, tako da smo res počutili v varnih rokah. Ampak na koncu se moraš vseeno zanesti predvsem nase in mislim, da mi je to kar dobro uspelo."

Naslednji dve maski bomo v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko odkrili že v nedeljo ob 19.45. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.