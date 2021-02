"To je en tak 'cukrast' par, ki igra, da je vse 'fajn'. To ni res," pravi Saša Lendero #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Fajn je videti" in "blazno erotično" sta le dve opazki, ki ju je Miha Hercog namenil nastopajočima čebeli in koruzi v prvi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko. V družbi svoje žene izreče marsikaj, tudi če ji ni pogodu, a tokrat tekmujeta.

Saša Lendero in Miha Hercog sta sicer par že več kot 20 let, a v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko tekmujeta med seboj, saj sta v nasprotnih ekipah. Tega sicer nista navajena, zaveznika sta postala tekmeca. Pikre komentarje med njima smo lahko opazili že v prvi oddaji, a Saša odgovarja: "Nisva 'pocukran' par, kjer je vse lepo. Tudi nama je bilo težko." Zato sta zdaj dovolj zrela in močna, da sta kos vsemu.

Po nastopu koruze je Miha komentiral: "Blazno erotično, to zagotovo." Nato ga je sotekmovalka Jasna Kuljaj opomnila, da naj pazi, kaj govori, saj je žena v bližini.

Miha pa je povsem sproščeno odgovoril: "Pa kaj me briga, ona je tam ... Tukaj gre za točke, oprosti." Med komentarjem je seveda sledil Sašin presenečen pogled, a sta ne nazadnje le v nasprotnih ekipah, ki tekmujeta med sabo. Po prvi oddaji sicer ni bilo hude krvi, saj je bil rezultat na koncu neodločen. Kako bo ekipama šlo v naslednji, pa lahko preverite že ta petek.

Oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko je na Planetu na sporedu ob petkih in nedeljah ob 19.45.

