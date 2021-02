Poglejte v zakulisje prve oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko #foto #video

Nove maske in novi nastopi v zabavni oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko nas čakajo že ta petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu. Do takrat pa si lahko ekskluzivno ogledamo zaodrje in priprave na prvo oddajo.

Jernej Tozon, Sanja Grohar in Raiven so prve odkrite maske v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Slišali smo visoke tone vrtčevskega vzgojitelja Jerneja, Raiven je vse presenetila z opero, mamica Sanja pa je kljub glasbenemu premoru očarala s samozavestnim nastopom v vlogi čebele.

A še preden stopijo na oder, so potrebne vaje. Presenetili smo jih med pripravami, ko so čakali na svoj nastop v prikolicah, voditelja Klemna Slakonjo pa smo obiskali kar na samem prizorišču.

Prvi dan snemanja je potekal najdlje, skoraj devet ur. Bilo je naporno, a zabavno, so nam zaupali sodelujoči. V oddaji ste videli nastope in maske, kot so šahovski kralj (Jernej Tozon), čebela (Sanja Grohar) in roža (Raiven). Le ena maska je ostala neodkrita, in sicer koruza. To masko bomo spoznali in poskušali odkriti v prihajajočih oddajah.

Gledalci pa ne vidite ozadja dogajanja od režije, garderobe do profesionalne maske, za kar je skrbelo skoraj 200 ljudi. V petek nas že čakajo nove maske. Boste ugibali skupaj z nami?

