"Pred studie so nas pripeljali s kombiji, nato pa ..." Ups! #video

Pred samim začetkom prve oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko smo v studiu ujeli vodjo produkcije Pirana Melindo Rebrek. Zaupala nam je, kako je skoraj 200-članski ekipi uspelo obdržati skrivnosti.

Kako je potekala sama organizacija, pa so nam zaupali tudi nekateri člani zvezdniške ekipe. Ti bodo v oddaji skušali uganiti, kdo od znanih se skriva pod masko. Jim bo uspelo? Lahko bi se zalomilo že na začetku, a se je zaradi upoštevanja strogih pravil vse dobro končalo.

Našo kamero so spustili tudi v najbolj varovani del studia. To je območje, kjer so postavljene prikolice, v njih pa znani Slovenci in Slovenke in njihove maske. Zato ima tja vstop le peščica ljudi. Tudi maske se med seboj ne družijo v prikolicah, na hodniku pa je prepovedano glasno govorjenje, da slučajno ne bi kdo koga prepoznal oz. slišal, kdo je v sosednji kabini.

Vodja produkcije Melinda Rebrek nas popelje do strogo varovanih prikolic, v kateri čakajo maske na svoj nastop. Foto: zajem zaslona

Takoj ob vhodu lahko vidite črno motoristično čelado. Ta je le del obvezne opreme, kadarkoli nastopajoči zapusti svoj prostor, nase nato povezne še črno palerino, da se lahko neprepoznavno sprehodi do studia. Melinda nam je pokazala eno od nastopajočih mask, saj bomo nocoj v oddaji odkrili kar tri. Boste ugibali z nami?

