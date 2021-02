Naslednja zabava v maskah bo v petek!

Odbita oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko je v nedeljo na Planetu poskrbela za pravo zabavo v maskah, ki pa so veliko bolj prijetne od tistih, ki smo jih vajeni zadnje leto. Za sproščeno vzdušje je poskrbel tudi mojster preobrazb Klemen Slakonja, ki nas je v šov popeljal s posrečenim pevskim nastopom in nas znova navdušil, izvrstno pa je krmaril tudi med jezičnimi člani dveh zvezdniških ekip, ki sta med seboj tekmovali, katera bo pravilno uganila več imen znanih Slovenk in Slovencev, ki se skrivajo pod maskami.

Tako nestrpno sta Zvezdana Mlakar in Miha Hercog čakala razkritje maske ...

Neodločen rezultat med ekipama

Saša Lendero, Milan Gačanovič - Gacho in Mimi Inhof so svojo ekipo poimenovali Legende in za vodjo izbrali Gacha, medtem ko so Zvezdana Mlakar, Jasna Kuljaj in Miha Hercog znani kot Triglav, ekipo pa vodi Zvezdana. V prvi oddaji so nastopile maske čebele, šopka rož, šahovske figure kralja in koruze, ki so presenetile z odličnimi in izjemno dovršenimi nastopi. Ekipi sta razkrili tri maske, vendar pa je bil rezultat na koncu neodločen. Tako sta ekipi Triglava in Legend prejeli vsaka po 500 evrov, ki sta jih namenili v dobrodelne namene po svoji izbiri.

V razkošnem šopku se je skrivala Raiven, ki je presenetila z opernim petjem in pred oddajo menila, da bo njeno identiteto težko razkriti: "Čeprav študiram opero, me niso vajeni v tej vlogi, zato po mojem nihče ne bo uganil, da sem to jaz."

"V maski skoraj nič ne vidiš"

Pod odlično masko čebelice je presenetila Sanja Grohar, ki je že nekaj časa nismo videli na slovenskih odrih. Da so maske precej zahtevne za nošenje, kaj šele za plesanje in petje, je potrdila tudi sama: "Neizmerno sem se zabavala, čeprav je res, da v tej maski skoraj nič ne vidiš, le skozi eno špranjico. Najbolj sem se bala hoje po stopnicah." Nastop je kljub temu opravila brez napak in navdušila zvezdniški ekipi, ki sta bili zelo presenečeni tudi nad točko Jerneja Tozona, sicer znanega kot pevca Čukov, ki se je skrival pod masko kralja.

Čeprav ga je tudi njegova maska precej "namučila", pa je bil nad šovom navdušen: "Maske so fantastične, šov je ogromen. Zdi se mi, da takšnega šova pri nas še nismo imeli." Nenavadna maska koruze pa je ostala nerazkrita in jo bomo zato v nadaljevanju oddaje še videli na velikem odru …

Odlična gledanost in številni odzivi

Ugibanje, kdo se skriva pod ogromnimi pisanimi maskami, je pritegnilo veliko gledalcev, ki so šov nagradili z dobro gledanostjo in številnimi odzivi. Premierna oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko je vrh gledanosti zabeležila z ratingom 12,64 in 30,62-odstotnim deležem. Raziskavo gledanosti je opravila agencija AGB Nielsen Media Research na ciljni skupini gledalcev v starosti med 18 in 64 leti z gosti, v deležu gledalcev v živo in zamikom na isti dan.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo naslednjič na Planetu že v petek ob 19.45, saj bodo oddaje odslej razdeljene na dva dela. Nove štiri maske bomo tako spoznali v petek ob 19.45, katera je tista, ki bo ostala nerazkrita, pa bo jasno v drugem delu oddaje v nedeljo ob 19.45. Najbolj zabaven ples v maskah bo na Planetu tako popestril kar dva večera na teden!

