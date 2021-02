V oddaji bodo denar namenili otrokom, tudi deklici Lini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za nami je prva oddaja pevskega šova Kdo si ti? Zvezde pod masko. Oddaja je zabavna, a hkrati dobrodelna. Ne zamudite novega dela v petek in nato v nedeljo ob 19.45 na Planetu.

V oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko tekmujeta dve zvezdniški ekipi, ki skušata uganiti, kdo od znanih se skriva pod masko na odru. Obe ekipi sta si izbrali tudi ustanovo po lastni izbiri, ki bo v primeru njihove zmage dobila denarno nagrado. Sicer je nagrada tisoč evrov, a ker je bil sinoči neodločen rezultat, je vsaka ekipa dobila polovico zneska, ki ga bodo vsi namenili otrokom. Zvezdana Mlakar je vodja ekipe Triglav, skupaj z Jasno Kuljaj in Mihom Hercogom bodo pomagali deklici Lini.

Tokrat smo odkrili kar tri maske in spoznali tudi njihove talente. Od zdaj naprej bo oddaja krajša in razdeljena v dva dela, ob petkih in nedeljah.

Ob petkih in nedeljah ob 19.45 oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko na Planetu.

