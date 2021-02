V oddaji, polni presenečenj, razkrili še dve maski #video

V petkovi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko smo spoznali štiri nove maske, ena pa je bila razkrita. Ekipi Triglav in Legende sta ugibanje nadaljevali v nedeljski oddaji in videli smo lahko še, kdo se skriva pod masko babuške in umetniške slike.

Za veliko presenečenju je že v petkovi oddaji v kostumu laboda poskrbela pevka Alya, saj sta bili obe zvezdniški ekipi prepričani, da se pod masko skriva Regina.

V nedeljski oddaji pa smo dobili odgovor še na vprašanje, kdo se skriva pod masko babuške in slike. Panda, ki je navduševala z energičnimi nastopi, za zdaj ostaja neznanka, svojo pot pa bo nadaljevala v polfinalni oddaji.

Kot prvo sta se zvezdniški ekipi v nedeljski oddaji odločili razkriti masko babuške. Potem ko so po prvem nastopu člani zvezdniških ekip tavali v popolni temi, saj niso vedeli niti, ali je pod masko moški ali ženska, je ob prepevanju uspešnice skupine Zmelkoow Jasna Kuljaj takoj začela sumiti, da gre za njenega kolega iz oddaje Pri Črnem Petru Matjaža Javšnika, in imela je prav. Ekipa Legende je ostala brez točke, saj je mislila, da se pod masko skriva raper Zlatko.

Ko je snel masko, je igralec priznal, da je tokrat prvič nosil visoke pete. To je bila zanj vse prej kot lahka naloga. "Zdaj bom vsem ženskam, ki mi bodo prišle nasproti za 8. marec, poklonil cvetje," je dejal v šali, nato pa razložil, zakaj je sprejel izziv in se odločil za sodelovanja v oddaji, čeprav zase pravi, da petje ni ravno njegov največji talent: "Ko so rekli, da je to šov, v katerem bom moral tudi peti, sem si rekel: samo enkrat se živi. In če si preresen, življenje zamudiš."

Matjaž je priznal, da mu je nekaj težav povzročal tudi ogromen kostum, v katerem mu je bilo zelo vroče in je težko že dihal, kaj šele nastopal. "Potem ko sem nosil ta oklep, še bolj cenim rek: sonce, voda, zrak, svoboda."

Kot drugo sta zvezdniški ekipi v tokratni oddaji razkrili masko slike, kljub številnim namigom pa pri ugibanju ekipi Triglav in Legende nista bili uspešni. Mislili sta namreč, se pod masko skrivata bodisi Katarina Čas bodisi Gorka Berden, izkazalo pa se je, da je bila pod masko voditeljica informativne oddaje Planet 18, ki jo lahko spremljate na Planetu, Valentina Plaskan. V oddaji je vsekakor poskrbela za najbolj raznovrstne nastope.

"Zdel se mi je res zanimiv izziv, česa takšnega še nisem poskusila. Priznam, da me je to prisililo, da bom začela spet peti in vaditi. Vse preostalo je nor scenarij, ki je za moje pojme kot iz drugega sveta. Zdi se mi super, zabavamo se in verjamem, da se zabavajo tudi gledalci," je po oddaji povedala Valentina in dodala: "Upam, da bodo maske čim prej postale neka daljna preteklosti, ki smo jo uspešno premagali, in da bodo obstajale samo še v takšnih kontekstih, kot je ta šov."

Po nocojšnji oddaji je jasno, da bomo v polfinalni oddaji še enkrat videli nastopiti pando, že v petek pa bomo spet spoznali nove štiri maske.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko je na sporedu vsak petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu.

