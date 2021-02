Poglejte, kdo se je pod masko skrival tokrat #video

V tretji oddaji šova Kdo si ti? Zvezde pod masko so nas v petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu znova navdušile štiri maske, pod katerimi so se skrivali znani obrazi, medtem ko je voditelj Klemen Slakonja poskrbel za izvrstno priredbo nesojene evrovizijske pesmi Voda Ane Soklič.

Dve zvezdniški ekipi (Saša Lendero, Milan Gačanovič Gacho in Mimi Inhof ter Zvezdana Mlakar, Jasna Kuljaj in Miha Hercog), sta tokrat skupaj z gledalci ugibali, kdo se skriva pod maskami modre pošasti, skrivnostne nune, morskega konjička in črnega vrana. Že v petek sta obe ekipi pravilno uganili in razkrili, da se pod masko vrana skriva Rok Ferengja.

V nedeljo sta ekipi nato razkrili še dve maski in čeprav je Jasna Kuljaj menila, da se pod modro pošastjo skriva nekdo "s fuzbalerskimi nogicami", jo je pod masko pravzaprav pričakal raper Emkej.

"Super je bilo, vroče je bilo, ampak je zabavno, tako da komaj čakam, da vidim, kaj smo naredili," je povedal po nastopu in priznal, da so mu največ težav povzročali plesni koraki, saj so bili ti zanj nekaj novega. "Malo sem izven svoje cone udobja in se še malo lovim, a v resnici je zakon, da se spravljam v takšne situacije, ker se mi zdi, da s tem tudi rastem," je dodal vedno pozitivni glasbenik, ki je nedavno izdal novi album.

Pod masko navihanega morskega konjička pa je ekipi navdušila Neisha. "Občutek na odru je rahlo zmeden, ker skoraj nič ne vidiš, slišiš pa le navodila in matrico glasbe in nato slediš navodilom," je po nastopu povedala pevka in dodala, da je bila izkušnja edinstvena. Ker se redko odloči za sodelovanje v televizijskih oddajah, je bilo morda presenečenje še toliko večje. "Glejte do konca, napeto bo," še sporoča gledalcem in pravi, da bo tudi sama vsak petek in nedeljo "prilepljena na kavču z obrazom na zaslonu".

Znani obraz skrit pod masko nune je tokrat ostal nerazkrit in ga bomo spet videli nastopiti v polfinalni oddaji.

Šov Kdo si ti? Zvezde pod masko bo naslednjič na Planetu že v petek ob 19.45, ko bomo na bleščečem odru spoznali nove štiri maske, pod katerimi se bodo znova skrivali znani Slovenci in Slovenke.

