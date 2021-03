"Če imajo nekateri fitnes, imam pa jaz pevski zbor." Prisluhnite grlenemu petju voditeljice. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska številnih talentov, bi jo lahko opisali na kratko. Govorimo o voditeljici Valentini Plaskan, ki se je v zadnji oddaji skrivala tudi pod eno od mask v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Šov je na sporedu vsak petek in nedeljo ob 19.45 na Planetu.

Valentina Plaskan je voditeljica informativne oddaje Planet 18, ki je nastopila tudi v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Navdušila je s svojim petjem v francoščini, odkrila pa nam je še mnogo drugih talentov. Je voditeljica, igralka, pevka, ljubiteljica živali, poučuje in predava in še mnogo več. "Strah me je, da bi razočarala svoje življenje," nam je v intervjuju zaupala Valentina. "Če imajo nekateri fitnes, imam pa jaz pevski zbor," pravi, zato nam je tudi zapela.

"To je grleno petje. Po navadi se moraš malo ogreti, sicer greš hitro v stiskanje (glasu, op. p.)." Voditeljica se dobro zaveda, česa je zmožna, tudi s svojim glasom. Da ga je mogoče zelo dobro oblikovati oziroma preoblikovati, pa se je naučila tudi s svojim delom. Aktivno že šest let poučuje govor, preteklo leto pa je sodelovala tudi s filozofsko fakulteto pri projektu Filozofija gre v svet.

Valentina Plaskan Foto: Planet TV "Govor je izrazito povezan z levo možgansko polovico. Ko pojemo, je drugače, takrat se vključijo tudi čustva. Tukaj pa je povezan z nekim načinom razmišljanja, poimenovanja, to se ne nazadnje razvije kot neka inteligenca. Da, če ljudje to nekako vključijo v neko svojo rutino, v neke učne procese, karkoli že."

Voditelja Valentino Plaskan in Igorja Krmelja lahko spremljate v oddaji Planet 18 vsak dan ob 18. uri na Planetu.

Ob petkih in nedeljah ob 19.45 oddaja Kdo si ti? Zvezde pod masko na Planetu.

