Kuharski mojster z zvezdniškimi gosti

V deseti sezoni Kuharskega mojstra (MasterChef) se v vlogi sodnikov vračajo Gordon Ramsay, Aaron Sanchez in Joe Bastianich. Veliko bo tudi zvezdniških gostov, tekmovalci bodo med drugim spoznali (in poskusili navdušiti) manekenko Alessandro Ambrosio in Nigello Lawson, najboljši pa bo na koncu prejel 250 tisoč ameriških dolarjev in možnost, da se izuri v restavracijah enega od sodnikov.

Alessandra Ambrosio in Aaron Sanchez

Kuharski mojster je izjemno priljubljen tudi zato, ker nagovarja vse ljubitelje hrane in pripravo jedi prikazuje na povsem drugačen način kot običajne kuharske oddaje, trdi Ramsay, ki je tudi izvršni producent oddaje. "Vsakdo, ki ima rad hrano, lahko v oddaji izve kaj novega," pravi in dodaja: "V oddaji tekmujejo amaterski kuharji s strastjo in željo, da bi postali najboljši. Svetujemo jim, vržemo jih v težke preizkušnje in na koncu se izkaže talent."

Ramsay drži svojo besedo

Čeprav je Ramsay znan po svojih vročekrvnih izbruhih, pa tekmovalci razkrivajo, da je delo z mojstrom pravzaprav zelo zabavno, saj je zelo pozitiven in ekipo vedno nauči kakšnega novega kuharskega trika. Ramsay se od obetavnih kuharjev prav tako pogosto poslovi s ponudbo, da jim pomaga pri iskanju dela in nekdanji tekmovalci zatrjujejo, da slavni chef drži svojo besedo.

V prvem delu 10. sezone Kuharskega mojstra, ki bo na Planetu že v soboto ob 18.50, se bo 36 kuharjev predstavilo trem sodnikom z željo, da bi se uvrstili med 20 najboljših. A da bi prejeli močno želeni predpasnik, bodo morali tekmovalci prestati avdicijo in navdušiti sodnike. Eden od tekmovalcev se bo tokrat že tretjič potegoval za možnost sodelovanja v oddaji, prav tako bodo svojo priložnost iskali nadobudni kuharji različnih poklicev, tudi ribič, študent s Harvarda, oblikovalka čevljev in nekdanja zasliševalka v vojski.

Tekmovalno oddajo Kuharski mojster lahko na Planetu spremljate ob sobotah in nedeljah ob 18.50.

