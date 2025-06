Kongresni trg v Ljubljani so pretekli konec tedna zasedli najboljši mladi brejkerji na svetu, plesalci, skejterji, kolesarji BMX in mojstri zračnih akrobacij na kolesih, festival urbanih športov Get Together pa je pospremilo še eno napeto tekmovanje – med kuharskima mojstroma Luko Koširjem in Jorgom Zupanom, ki sta se pomerila v pripravi ulične hrane.

Foto: Nik Bertoncelj

Z Michelinovima zvezdicama okitena kuharja, Košir iz restavracije Grič in Zupan iz bistroja Aftr, sta pokazala svojo vizijo ulične hrane, ta pa je vključevala morske sadeže v lepinji s kajmakom, vegetarijanski corn dog in govedino s kimčijem v bao hlebčku. Kdo se je odrezal bolje, so ocenjevali jedci, ki so svoje simpatije med kuharja razdelili enakovredno, zato sta se za krono spopadla z dodatnim izzivom – ananas sta morala prerezati točno na pol.

Foto: Nik Bertoncelj

Roka se je manj zatresla Jorgu Zupanu, ki je tako postal prvi slovenski kralj ulične hrane.

Foto: Nik Bertoncelj

