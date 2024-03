Te jedi lahko na Odprti kuhni poskusite prvič #video #foto

S prvim spomladanskim tednom se je v Ljubljano vrnila priljubljena kulinarična tržnica Odprta kuhna, na kateri premierno sodeluje pet novih ponudnikov. Preverili smo, kaj so pripravili.

Odprta kuhna, kulinarična tržnica na ljubljanskem Pogačarjevem trgu, je vstopila v že 12. sezono. Organizacijska ekipa za letos obljublja še več priložnosti za druženje, pestrih projektov in sodelovanj, predvsem pa dobrot, ki jih bo pripravljalo 50 ponudnikov iz vse Slovenije.

Na prvi letošnji Odprti kuhni se predstavlja pet novih ponudnikov. Kaj lahko poskusite pri njih?

Picerija Piccola

Piegate z različnimi nadevi Foto: Pilar Ceferin

Picerija Piccola z ljubljanskega Gornjega trga se je na Odprti kuhni premierno predstavila s piegatami, puhastim italijanskim krušnim pecivom, ki ga polnijo z različnimi nadevi, od pršuta in mortadele do veganskih vrst "sira", sušenih paradižnikov in drugih dobrot, ki dišijo po Italiji. Za posladek ponujajo tiramisu in njegovo vegansko različico.

Fungalist

Juha z gobami šitake Foto: Pilar Ceferin

Pod imenom Fungalist se predstavljajo dolenjski navdušenci nad – kot že ime pove – gobami, predvsem manj znanimi. "Ugotovili smo, da jih je najlažje predstaviti prek kulinarike," so nam pojasnili, njihov nabor jedi na Odprti kuhni pa obsega sendviče z natrganim ostrigarjem ali pa resastim bradovcem, ki ga pripravijo kot stejk in narežejo, z gobami šitake pa so skuhali tudi slovensko klasiko, gobovo juho v kruhovi skodelici.

Gaudi & Naan

Čičerikin kari Foto: Gaja Hanuna

Že dobro znan ljubljanski bistro Gaudi & Naan je letos prvič prišel tudi na Odprto kuhno. Kaj so skuhali? Hišni čičerikin kari, ki ga postrežejo s svežim avokadom, kokosovo kremo, basmati rižem in čipsom sladkega krompirja, pa vegansko različico sarme, polnjene z oreški in baziliko, ter pečeno mlado cvetačo z začimbami, za posladek pa predlagajo pehtranov, čokoladni ali limonin kolač.

Bistro LOU

Pita kruhek z natrgano svinjino in zeljno solato coleslaw Foto: Pilar Ceferin

Bistro, ki se je v središču Maribora odprl pred slabima dvema letoma, je v Ljubljano pripeljal polnjene pita kruhke. Pite, ki jih pečejo sami, lahko napolnijo z natrgano svinjino in zeljno solato coleslaw ali pa s piščancem, mariniranim v rdečem kariju in kokosovem mleku, ter zelenjavo. Žejo gasijo s hišnim spritzem in domačim ledenim čajem.

Vrt Lili Novy

Bao bun s piščancem Foto: Pilar Ceferin

Najbolj "zvezdniški" med novinci je bistro Vrt Lili Novy, mlajši brat restavracije Pen klub, kjer ustvarja kuharski mojster Mojmir Šiftar, sicer novi sodnik v MasterChefu. Bistro na Odprti kuhni predstavljata njegova kolega, ki sta zasnovala preplet japonske in slovenske kulinarike. Ponujata nabor priljubljenih "bao buns", japonskih soparjenih bombet z različnimi mesnimi ali brezmesnimi nadevi, sezonsko zelenjavo, za piko na i pa poskrbijo začinjene majoneze: s sriračo, drobnjakom ali kimčijem. Sladica? Kokosova strjenka z drobljencem in pasijonko.

