Pomlad v prestolnici: sladka doživetja, cvetlična presenečenja in pametni telefoni serije Samsung Galaxy S25, ki znajo (skoraj) vse

Ko se Ljubljana prebudi v pomlad, narava ne zablesti sama, temveč z njo zacveti tudi mestno središče. Med 25. in 29. marcem bo v srcu mesta, na terasi ikonične kavarne Lolita, potekal prav poseben dogodek – "Hello Spring with Galaxy S25 Series". Gre za edinstveno aktivacijo, ki združuje tehnologijo, estetiko, doživetje in tisto nepogrešljivo noto sladkega razvajanja.

Serija Galaxy S25: vaša nova pomladna obsesija

V središču pozornosti bo seveda nova serija Galaxy S25 – najnovejša linija pametnih telefonov Samsung, ki s svojo močjo, videzom in umetno inteligenco navdušuje že od prve predstavitve.

Telefoni serije Galaxy S25 se ponašajo z izjemno kamero z navidezno zaslonko (ang. Virtual Aperture), ki se prilagaja svetlobnim razmeram – kar pomeni, da bodo vaši portreti, "foodie" fotografije in posnetki mestnega utripa vedno vrhunski, ne glede na uro dneva. Za dodatno vizualno čarovnijo pa poskrbi ProVisual Engine, ki sliko obdeluje na ravni, primerljivi s profesionalno opremo.

V ozadju delovanja je tudi nova generacija umetne inteligence – Galaxy AI, ki zmožnosti telefonov dvigne na povsem novo raven. Prepoznava predmetov, prevajanje v realnem času, urejanje fotografij in celo iskanje receptov na podlagi slike – vse to je realnost telefonov Galaxy S25.

Recepti, ki jih najde UI – in tortice, ki jih poskusiš v živo

Kako je to videti v praksi? Na dogodku boste lahko izbrali svojo najljubšo sladico iz vitrine Lolite – naj bo to kremna blejska rezina, čokoladni sacher, domača prekmurska gibanica ali elegantna panna cotta. Nato jo boste fotografirali z najnovejšim telefonom Galaxy S25 Ultra, ki bo s pomočjo Gemini AI izpisal recept, delil nasvete za pripravo in vas mogoče celo navdušil za domačo peko.

Če se želite preizkusiti v vlogi slaščičarskega inovatorja, lahko izberete nekaj sestavin in umetna inteligenca vam bo predlagala čisto svoj recept. Preprosto, zabavno in (malo) sladko interaktivno.

Odprta kuhna, tržnica in materinski dan

Dogodek se bo z vsakim dnem povezoval z mestnim dogajanjem – od materinskega dne 25. marca pa vse do Odprte kuhne v petek in živahne tržnice v soboto. Lokacija pri kavarni Lolita, le nekaj korakov od Tromostovja, je idealna za hitro fotografsko avanturo, sladico z razgledom ali sprehod z rožo v roki.

In da, o rožah še nismo rekli vsega – vsak udeleženec aktivacije bo za sodelovanje prejel rožo v unikatnem nosilcu, s katerim boste zagotovo izstopali na ulici. Gre za majhno pozornost, ki prinaša veliko veselje in širi sporočilo pomladi, ljubezni do mam ter tehnološke radovednosti.

Pomlad, ki se je spomniš Samsung bo s pomočjo vplivnežev, kot sta Nika Vlahovič in Blaž Berlec (Yummy Avanture), dogodek pripeljal tudi na Instagram, kjer bodo sledilci lahko spremljali potek aktivacije, videli čudovite sladice in dobili navdih za obisk oziroma ustvarjanje. Naj bo ta pomlad v znamenju povezovanja – narave, tehnologije, druženja in novih izkušenj. Ustavite se, preizkusite nove telefone iz serije Samsung Galaxy S25, ustvarite fotospomin, se pogovorite z UI in ... odnesite domov cvetlico. Morda pa tudi recept za novo najljubšo tortico. Vsekakor pa izkušnjo z izjemnim novim telefonom, ki vas zagotovo ne bo pustil ravnodušnih.

