Junaku, ki pojé celo pico velikanko, plačajo 1.000 evrov

Picerija, znana po izzivih za goste, ki lahko pojedo res veliko, s svojo novo akcijo priteguje jedce od blizu in daleč, meter dolgo pico velikanko pa je do zdaj uspelo pojesti le enemu.

Picerija Mona Lisa v Karlovcu na Hrvaškem že 15 let prireja izzive, v katerih se morajo gosti spopasti z velikanskimi porcijami hrane, za uspešno opravljeno nalogo pa dobijo denarno nagrado.

Najnovejši izziv, o katerem se širi glas tudi prek meja Hrvaške, je meter dolga in pol metra široka pica – tistemu, ki jo uspe pojesti v eni uri ali manj, obljubljajo tisoč evrov. "Na pici morajo biti najmanj tri sestavine, ob paradižniku in siru še vsaj ena," je za spletni portal Index.hr povedal lastnik picerije Damir Drenjančević.

S pico velikanko se je do zdaj spopadlo že skoraj 50 kandidatov, tako domačinov kot tujcev, med drugim tudi iz Slovenije. Najdlje pa se je v Karlovac pripeljal junak s Švedske, ki mu je na koncu uspelo pojesti le pol pice.

Do zdaj pa so zabeležili tudi en uspešen poskus, v 53 minutah je ogromno pico pojedel Zagrebčan Antonio Čelić, sicer profesionalni MMA borec. Kot je lastnik picerije povedal za Index.hr, Čelić, po uspešno opravljenem izzivu ni bil preveč zgovoren. "Popil je dve kokakoli in šel domov počivat," je jedčevo počutje opisal Drenjančević, sicer pa so še zgovornejše fotografije junaka, ki so nastale po izzivu:

