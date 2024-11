Jan Plestenjak se je s svojo izbranko potepal po Rimu #foto

Tadeja Majerič, partnerka Jana Plestenjaka, je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila nekaj fotografij z oddiha v Rimu, kjer se je par potepal nedavno. Poleg izbranih fotografij Rima in Vatikana je delila tudi skupno fotografijo s svojim izbrancem in na kratko povzela dogajanje: "Pizza, pasta, amore" (pica, testenine in ljubezen, op. a.).

Kot je razvidno iz objave Tadeje Majerič, nekdanje profesionalne teniške igralke, sta si zaljubljenca v večnem mestu privoščila ogled rimskega Foruma in sprehod ob reki Tiberi ter si ogledala Vatikan in njegov znameniti obok. Na enem izmed balkonov v bližini vatikanske bazilike svetega Petra pa se je fotografirala tudi Plestenjakova izbranka.

Tudi Plestenjak ne počiva, prenovil je spletno stran

Medtem ko je Majerič objavila utrinke z oddiha v Italiji, pa se Plestenjak intenzivno pripravlja na vrnitev na koncertne odre in pred publiko. S svojim uigranim bandom se – sodeč po nedavni objavi – že ogrevajo na skupnih vajah. V ponedeljek je na svojih družbenih omrežjih namreč delil novico, ki bo razveselila njegove oboževalce, saj je po 13 letih prenovil svojo spletno stran, kjer je na kupu zbral svojo diskografijo, datume nastopov in biografijo.

Nedavno pa je Škofjeločan, ki že vrsto let prebiva na Obali, z Miranom Rudanom izdal singel in z njim nakazal, kako bo zvenel njegov novi album, za katerega je povedal, da prihaja januarja.

