Leto in pol je minilo od izida zadnjega songa, kot jim pravi sam, in skoraj leto je, odkar se je Jan Plestenjak tudi sicer umaknil z odrov in iz medijskega dogajanja. Vrača se z zanimivim sodelovanjem, skupno pesem z Miranom Rudanom pa predstavlja ravno danes.

Čas, ki si ga je priljubljeni slovenski pevec vzel predvsem za ustvarjanje novih skladb, je očitno obrodil sadove, saj je že pred dnevi presenetil z novico, da prihaja nova pesem, ki je nastala v sodelovanju z Miranom Rudanom.

"Miran je na sceni nekaj let več kot jaz. Pa že jaz sem 32 let po odrih. Izjemno prepričljiv in unikaten pevec je. Tudi sam ga rad poslušam. Vedno je znal 'nositi' pesem in jo suvereno predati publiki. Čutim, da sva s pesmijo A si a nisi ustvarila super sinergijo in komaj čakam, da zajadra do ljudi," je pred izidom pesmi povedal Jan Plestenjak.

Del pesmi pa je na družabnih omrežjih Plestenjak objavil že večer prej.

Pesem bo na voljo v celoti od 10. ure dalje:

Video, ki spremlja izid in še vizualno zaokroži celotno zgodbo skladbe, je nastal v produkciji MEDIASPOT, režiser Perica Rai pa je tudi z glavno igralko Manco Mio Kepic poustvaril glasbeno vsebino pesmi A si a nisi.

Plestenjak napoveduje 16. album

Priljubljeni pevec že pripravlja pesmi za 16, album v svojem glasbenem ustvarjanju, ki prihaja januarja 2025. Ena izmed skladb na albumu bo tudi skladba z naslovom A si a nisi, ki jo predstavlja z Miranom Rudanom.

Pred kratkim pa je z videom, v katerem si zapre zadrgo na škornjih, ogrne suknjič in odide iz stavbe, Plestenjak napovedal svojo novo turnejo za sezono 2025/2026, ki jo bo izvedel v družbi svojega stalnega banda.