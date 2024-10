Plestenjak prekinil post na družbenih omrežjih in sporočil veliko novico

Z videom, v katerem si zapre zadrgo na škornjih, ogrne suknjič in odide iz stavbe, je Jan Plestenjak napovedal svojo novo turnejo za sezono 2025/2026, ki jo bo izvedel v družbi svojega stalnega banda.

"Gremo naprej. A si, a nisi. 2025/26 turneja," je kratko in jedrnato v svojem videu, ki ga je delil na družbenih omrežjih, zapisal Plestenjak.

Oboževalci so novico sprejeli odprtih rok

Letos se je Plestenjak vrnil v studio in k pisanju novih pesmi, še vedno pa je srečen v objemu izbranke, nekdanje profesionalne teniške igralke Tadeje Majerič. Več kot očitno pa se je Škofjeločan le odločil za manjšo spremembo, saj je njegovega dolgoletnega menedžerja Uroša Uranjeka zamenjal Gvido Polanc.

"Kralj je nazaj", "Uspešno turnejo, Jan, mi smo s tabo" in "Končno" pa so le eni izmed zapisov njegovih oboževalcev na družbenih omrežjih, ki so napoved vrnitve najuspešnejšega samostojnega izvajalca v Sloveniji sprejeli z odprtimi rokami.

Redko se je pojavil tudi na javnih dogodkih

Pevec se je za več mesecev, tako kot je napovedal decembra lani, umaknil iz družbenih omrežij in s koncertnih odrov, redko pa se je pojavil tudi v javnosti. Tako je na primer nastopil v Stožicah na januarski predstavi Lada Bizovičarja in septembrski poroki dobrih prijateljev Anžeta Langusa Petrovića in Monike Avsenik.

"Namesto da ves čas gledam aplikacije in v telefon, bom raje gledal modro nebo, drevesa, ljudi okoli sebe, si vzel nekaj časa ... Seveda se bom vrnil, ker vas imam rad in vas bom pogrešal, a zdaj je čas, da napišem nove pesmi," je še zapisal v svoji januarski objavi, preden se je s pregibnim telefonom in novo številko podal v digitalno abstinenco.

