Jan Plestenjak prekinil molk in svoji izbranki namenil pomenljive besede

Z novim letom se je Jan Plestenjak odločil za post od družbenih omrežij in nastopanju na odrih vsaj za eno leto pomahal v slovo. To pa ne velja za njegovo izbranko Tadejo Majerič, ki je na družbenih omrežjih precej aktivna. Pod svojo najnovejšo fotografijo, na kateri sedi v udobju Janovega doma v Strunjanu, je zapisala: " ... a bo kakšen verz, a ne?".

Pod fotografijo in zapis njegove nove izbranke in nekdanje profesionalne teniške igralke se je kmalu odzval tudi Plestenjak ter ji namenil izbran in pomenljiv ljubezenski verz: "Tam gor imava svojo zvezdo / in amor nama plete gnezdo."

Plestenjak na družbenih omrežjih sicer miruje

Kot je znano, se je Plestenjak v zadnjih mesecih zakopal v delo in že piše nove pesmi, ob izdaji njegovega novega materiala pa bomo lahko videli, ali bo zgornji verz svoje mesto našel tudi v katerem izmed njegovih novih del. Izid novih pesmi je namreč obljubil še v tem letu.

"Namesto da ves čas gledam aplikacije in v telefon, bom raje gledal modro nebo, drevesa, ljudi okoli sebe, si vzel nekaj časa ... Seveda se bom vrnil, ker vas imam rad in vas bom pogrešal, a zdaj je čas, da napišem nove pesmi," je še povedal v svoji zadnji objavi, preden se je s pregibnim telefonom in novo številko podal v digitalno abstinenco.

