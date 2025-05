Pevec, klaviaturist in harmonikar Blaž Gec, član priljubljene skupine Zvita feltna, ki za pravo energijo poskrbi predvsem na zabavah in maturantskih plesih, je za Siol.net spregovoril o novi skladbi zasedbe, pojasnil, ali je njegovo srce že oddano, in tudi razkril, ali že ima izbrano poletno dopustniško destinacijo.

Člani skupine Zvita feltna so: Blaž Gec (glavni vokal, klaviature in harmonika), Theo Čebron (vokal, kitara, bas), Žan Janežič (kitara, bas) in Matic Leban (vokal, bobni). Foto: Luka Blatnik Zvita feltna, ki jo sestavljajo štirje člani in izvira iz Krasa, slovenske odre z glasbo osvaja od leta 2006. Poleg svojih avtorskih skladb pa na koncertih, zabavah in maturantskih plesih radi zaigrajo raznovrsten nabor pesmi različnih glasbenih zvrsti (pop, rock ter tudi narodnozabavno glasbo).

Zvita feltna je najbolj znana po svojih uspešnicah Gin in tonic, Edina, Zate, Lunina belina in drugih. Zanimivost skupine je, da se je v njenem obstoju zamenjalo že kar 25 članov.



V videospotu svoje nove pesmi lovite svetlolaso lepotico in se borite za njeno naklonjenost. O čem ta pravzaprav govori in zakaj ste ji nadeli naslov Laganini?

Pesem govori o najlepših trenutkih, ki jih fant preživlja s svojim dekletom. Govori o resnični ljubezni in o preprostih stvareh. Laganini pa zato, ker se življenje dandanes vse prehitro odvija in bi bilo prav, da si ga kdaj pa kdaj vzamemo malo bolj "na easy".

Poglejte videospot za njihovo pesem Laganini:

Pa sicer, je vaše srce že oddano in ali bolj "padate" na rjavolaske ali blondinke?

Oddano je že zelo dolgo, sem tudi poročen in imam otroka. Ne padam nikamor (smeh op. a.).

Vaši vikendi so med poletjem že polno zasedeni. Boste čas za oddih torej našli le sredi tedna?

Vsako leto si med vrhuncem poletja vzamemo en vikend dopusta in tako bo tudi letos. Zadnji vikend v juliju tako Zvite feltne ne boste mogli slišati v živo.

Energični primorski glasbenik svoje dopustniške destinacije še ni izbral, a bo verjetno z družino dopustoval na Hrvaškem. Foto: Mediaspeed

Imate že izbrano svojo poletno dopustniško destinacijo?

Nimam. Verjetno pa bomo dopustovali nekje v Dalmaciji.

Kaj radi počnete, ko ne nastopate ali snemate novih pesmi v studiu?

Rad se ukvarjam s športom, pozimi je to smučanje, poleti nogomet. Zelo rad imam druženja, zato tudi ob prostih dnevih ne zmanjka energije za zabavo. Feltnaši smo rojeni žurerji, to se odraža tudi na odru. Jaz večino svojega prostega časa sicer posvečam svoji družini in sinčku Tomažu.

