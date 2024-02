Najboljši slovenski picopek je v Ilirski Bistrici #video

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so v okviru Sejma okusov GASTexpo priredili državno prvenstvo v peki pic.

Kako je videti tekmovanje picopekov? Poglejte:

Tekmovalci so morali testo prinesti s seboj in z njim v 20 minutah pripraviti ter predstaviti dve pici. Prva je bila seveda margerita, "kraljica vseh pic", za katero so vse sestavine razen testa, torej pelate, mocarelo in baziliko, dobili od organizatorjev. Druga pica pa je bila prepuščena domišljiji in navdihu vsakega tekmovalca, sestavine za to kategorijo so tako v celoti prinesli s seboj.

Zmaga je šla v Ilirsko Bistrico

Na tekmovanju se je pomerilo okoli 25 picopekov, tako samostojnih mojstrov kot predstavnikov picerij, šestčlansko žirijo pa je s svojim mojstrstvom najbolj prepričal Jaka Valenčič iz Ilirske Bistrice. Zmagoslavje Brkinov je dodatno okrepil še drugouvrščeni Jan Lever, na tretje mesto pa se je uvrstila Nikolina Blaževska, ki ustvarja v Luciji.

Foto: Sekcija picopekov Slovenije

