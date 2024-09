V Neaplju so razglasili nov izbor najboljših picerij na svetu, v katerem se je na vrh zavihtela ameriška picerija, šele na drugem mestu so Italijani.

Organizacija 50 Top Pizza, ki vsako leto sestavi in objavi lestvico najboljših picerij v Italiji, preostanku Evrope in na svetu, je v Neaplju razkrila aktualni izbor najboljših picerij na svetu.

Letos je zmagovalec precejšnje presenečenje, na prvo mesto so namreč postavili newyorško picerijo Una Pizza Napoletana. Drugo mesto si delita italijanski piceriji Diego Vitagliano, lanska zmagovalka iz Neaplja, in I Masanielli iz Caserte. Sledita The Pizza Bar on 38th iz Tokia in milanska picerija Confine.

Kot že ime pove, v Una Pizza Napoletana pečejo pice v neapeljskem slogu, vodi pa jo Američan italijanskih korenin Anthony Mangieri. "V državi, kjer so vajeni pico obložiti z vsem, Anthony ponuja le najosnovnejše tradicionalne nadeve s sestavinami vrhunske kakovosti," so ocenjevalci zapisali o zmagovalni piceriji, kjer so na meniju le štiri pice – marinara, margherita, cosacca (pica s paradižnikom in nastrganim pekorinom) ter kreativna, ki je vsak dan drugačna.

V izboru sto najboljših picerij na svetu sicer ni nobene slovenske, a se je ljubljanska picerija Pop's Pizza uvrstila na 30. mesto najboljših evropskih picerij zunaj Italije. Medtem so z izborom najboljših na svetu zelo zadovoljni na Hrvaškem – na 78. mesto se je namreč uvrstila zagrebška picerija Franko's Pizza & Bar.