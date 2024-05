Ljubljansko picerijo uvrstili med najboljše v Evropi

Najboljšo evropsko picerijo zunaj Italije imajo v Londonu, na lestvici pa so ob Ljubljani tudi Zagreb, Beograd in Skopje.

V Madridu so razkrili zdaj že tradicionalno lestvico najboljših evropskih picerij zunaj Italije. Na prvo mesto se je zavihtela picerija Napoli On The Road iz Londona, na drugem mestu je Sartoria Panatieri iz Barcelone, ki je bila lani prva, tretja pa je dunajska picerija Via Toledo Enopizzeria.

Že tretje leto zapored se je na lestvico uvrstila tudi ljubljanska picerija Pop's Pizza, po lanskem 40. mestu je letos uvrščena na 30. "Njihove pice so napolitanske, izjemno dobre tako z vidika okusa testa kot peke v peči, sestavine so odlične in avtentične italijanske," so o Pop's Pizza zapisali ocenjevalci ter dodali, da so njihove cene povprečne za to mesto.

Med najboljših 50 evropskih picerij zunaj Italije se je sicer uvrstilo kar nekaj imen z območja nekdanje Jugoslavije. Na visokem 14. mestu je zagrebška picerija Franko's Pizza & Bar, na 16. mestu je Matto Napoletano iz Skopja, na 32. in 37. mestu pa sta beograjski piceriji Pietra ter Majstor i Margarita.

Preberite še: