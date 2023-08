Recept: hudo dobra domača pica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

Za testo potrebujete:

- 500 g moke

- kocka kvasa

- 2,5 dl mlačne vode

- 1 dl olivnega olja

- malo soli

- malo sladkorja

Za nadev:

- 600 g šunke za pico

- 400 g sira za ribanje

- 150 g suhe salame

- 250 g šampinjonov, svežih ali v slanici

- 3 čebule

- 10 ali več oliv

- 3 jajca

Preliv:

- 2 dl paradižnika, spasiran origano

Postopek:

Najprej naredimo testo: na sredo moke damo kvasec (kocka kvasa, žlička sladkorja, dl vode, žlica moke), dodamo dl olja, malo soli po robu, 1,5 dl mlačne vode. Vse skupaj dobro zgnetemo in pustimo počivati 1 uro. Nato se lotimo nadeva: šunko narežemo, sir naribamo, čebulo naribamo, gobe narežemo ali odcedimo, olive odcedimo, suho salamo narežemo. Ko je testo po eni uri vzhajalo, se lotimo priprave oblaganja pice.

Testo dobro in na tenko razvaljamo v velikosti našega pekača.

Testo najprej namažemo s paradižnikom, ga posujemo z origanom, nanj začnemo zlagati šunko, na šunko suho salamo, naribamo sir, nanj naribamo čebulo in dodamo narezane šampinjone. Nazadnje naložimo olive. Ko smo pico pripravili, jo postavimo v vnaprej segreto pečico na 180–200 stopinj Celzija in nastavimo na ventilatorsko gretje. Po 15 minutah pico vzamemo iz pečice, nanjo po želji ubijemo jajčka in pečemo še 3 minute.

Če imamo pri roki, na pico narežemo sveže paradižnike in sveže paprike, da je pica bolj sočna.