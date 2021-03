Godler razkril, zakaj ima lažne profile #video

Voditelj stirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki je na sporedu vsak petek po oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, je razkril, da tudi sam na družbenih omrežjih uporablja lažne profile in pravi, da ima za to zelo dober razlog..

Jure Godler se je vrnil s 13. sezono oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. Pretekli teden je našo družbo zaznamoval spodrsljaj Koprive, zato smo o takšnih in drugačnih koprivah povprašali tudi voditelja. Pravi, da ga nobena še ni opekla, no, vsaj v resničnem svetu. Na družbenih omrežjih pa ...

Jure Godler odkrito o tem, da imam tudi on lažne profile. "In ne samo enega, najmanj pet. Človek, ko nekaj napiše, potrebuje nekoga, ki bo to všečkal, retvital. Ne bo se samo. Dajte no!"

Pod kakšnimi profili se skriva Jure, je povedal kar v oddaji in razložil: "Pomembno je, da me imajo vsi radi."

Kaj je zaznamovala ta teden, vam bo Jure na svoj satiričen način povedal v novi oddaji že ta teden.

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je na sporedu vsak petek ob 21.20 na Planetu!

