Za pomoč povpraša kar svoje občinstvo #video

Gaja Prestor, voditeljica oddaje Planet Vau, med snemanjem oddaje nima občinstva, a gledalce vključi na drug način. Želi, da bi v oddaji vsak našel nekaj zase, zato svoje sledilce na Instagramu vedno povpraša tudi za mnenje in predloge. Vsak teden namreč gosti različne sogovornike v studiu, svojo točko pa dobijo tudi glasbeni gostje.

Čeprav je nova v tej vlogi, je sicer precej samokritična, pravi, da je pri svojem nastopu že našla stvari, ki so ji všeč, in tiste, ki so ji malo manj. Ne glede na vse, pa je pomembno, da se kot voditeljica dobro počuti v studiu. To pa se res, prizna Gaja.

"Zdi se mi, da nikoli ne bom zares jutranji človek," najin pogovor o njeni novi rutini začne Gaja. Zdaj vstaja prej, a tudi to ima svoje prednosti, saj lahko jutranjo kavo spije v družbi svojega fanta.

Vedno ima natrpan urnik, poln obveznosti, sploh v zadnjem času, ko je prevzela voditeljsko mesto, a obenem ni pozabila na glasbeno ustvarjanje. Kmalu prihaja tudi njena nova skladba "Zame".

Oddaja Planet Vau je na sporedu vsako nedeljo ob 18.30 na Planetu.

